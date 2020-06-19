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Основні підсумки господарської діяльності за 5 місяців

Суспільство | 19-06-2020, 01:00Коментарів: 0 0 Переглядів: 60 60    

Згідно даних електронного обліку деревини лісогосподарськими підприємствами Львівського ОУЛМГ за 5 місяців 2020 року було заготовлено 299,4 тис. кбм лісопродукції з неї по головному користуванні 172,3 тис. кбм (57 %) та рубках догляду 127,1 тис.кбм (43 %).
Із лісоматеріалів круглих були заготовлені:
хвойні – 112 тис. кбм
букові – 11,5 тис. кбм
дубові – 10,8 тис.кбм
вільхові – 4,7 тис. кбм.
березові – 1,5 тис.кбм.
Реалізовано лісопродукції на внутрішній ринок 234,7 тис. кбм на суму 229,4 млн.грн. Уся необроблена деревина виставляється для реалізації на електронні аукціонні торги. Однак, на аукціонах реалізується дуже незначна частина виставленого обсягу (до 30 % за підсумками аукціонних торгів 1 – 3 кварталів 2020р.). Це пояснюється надзвичайно великою пропозицією необробленої деревини на ринку України.
На власну переробку направлено 66,2 тис. кбм в основному низькоякісної деревини.
Виготовлено та поставлено для потреб споживачів:
Заготовки пиляні:
хвойні – 1727 кбм;
букові – 553 кбм.
Пиломатеріали необрізні:
хвойні – 830,9 кбм;
дубові – 184,4 кбм;
букові – 459 кбм;
інші породи – 125,5 кбм.
Пиломатеріали обрізні:
хвойні – 11158 кбм;
інші породи – 34,8 кбм.
Заготовки для європіддонів – 11378,7 кбм;
Шпала – 2114,6 кбм;
Дрова колоті – 3290 кбм;
Піддони – 2015 шт.;
Ящики – 856 шт.;
Тріска – 7624,9 кбм.
Кількість працюючих зайнятих в переробці деревини склала за звітний період 450 чол.
Лісогосподарські підприємства обласного управління постійно проводять свою діяльність в напрямку забезпечення сировиною українських деревообробників.

Відділ лісових ресурсів, машин
та технологій Львівського ОУЛМГ
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