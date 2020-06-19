Степанов назвав "анархією" поведінку українців під час карантину Суспільство | 19-06-2020, 08:59 0 68 Міністр охорони здоров’я Максим Степанов порівняв поведінку українців під час карантину з анархією, особливо, що стосується відвідування ресторанів, клубів, пляжів.



Джерело: Степанов в ефірі програми "Право на владу"



Пряма мова: "Головне, я вважаю, щоб припинити цей ріст (випадків коронавірусу – УП), треба дотримуватись тих рекомендації Міністерства, які даються.



Тому що інколи анархія повна з точки зору дотримання правил, які ми рекомендуємо. Треба подивитись на вулиці що відбувається, у ресторанах, клубах, барах, на пляжах в Одесі. Тому, звичайно, важко стримувати у такий спосіб коронавірусну хворобу".



Деталі: За словами міністра, МОЗ контролює ситуацію із динамікою зростання кількості хворих на COVID-19. Зважаючи на динаміку, відомство пропонує дії, які треба приймати у межах адаптивного карантину.



Нагадаємо:



За добу 17 червня в Україні COVID-19 діагностували у рекордно великої кількості людей – 829 нових випадків, 23 хворих померли в середу, 504 одужали.

За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, кількість виявлених за добу випадків захворювання на COVID-19 в Україні за останній місяць зросла вдвічі.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в Україні останнім часом суттєвий приріст заражень коронавірусом перевищує середні показники по світу.

За час карантину правоохоронці склали більше 12,5 тисяч адмінпротоколів за порушення вимог безпеки, а суди вже винесли рішення про стягнення штрафів на суму 4,5 млн гривень.