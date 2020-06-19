МВФ у вересні займеться питанням нового траншу для України Суспільство | 19-06-2020, 09:25 0 77 Міжнародний валютний фонд має намір у вересні розглянути виконання Україною програми Stand-By. Після цього буде прийнято рішення про виділення наступного траншу.



Джерело: "Укрінформ"



Деталі: За словами директора пресофісу МВФ Джеррі Райс, наразі дуже складно точно назвати дату, коли відбудеться перший перегляд програми Stand-By. "Але я можу сказати, що ми орієнтуємося на вересень", – повідомив він.



Директор пресофісу додав, що умови, які має виконати Україна для нового траншу, є у оприлюднених документах.



Райс зазначив, що поточна програма фонду має на меті допомогти Україні подолати наслідки пандемії COVID-19 та створити умови до повернення України до економічного зростання.



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Нагадаємо:



Міністр фінансів Cергій Марченко заявив, що очікує на приїзд місії МВФ до України у липні-серпні.

Рада директорів МВФ затвердила програму співпраці з Україною на 5 мільярдів доларів. Програма розрахована на 18 місяців.

Міжнародний валютний фонд оприлюднив меморандум з Україною по програмі stand-by, який дасть змогу отримати решту коштів від МВФ після першого траншу, тобто 2,9 мільярда доларів.

Україна повністю отримала 2,1 млрд доларів першого траншу від МВФ - перший транш разом із надходженням пов’язаної фінансової допомоги від ЄС вже збільшив міжнародні резерви до 28,7 млрд доларів.