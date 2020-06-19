МВФ у вересні займеться питанням нового траншу для України...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 19/06/2020 Інститут міста запрошує долучитись до онлайн-обговорення щодо доцільності виділених смуг у Львові...>> «Критикуючи, чому нема полігону ТПВ, сесія ЛОР не проголосувала доручення ЛОДА виділити під нього земельну ділянку», — С. Бабак...>> Місто може зекономити до 1,7 млн євро завдяки зниженню ЄБРР відсотків за кредитом на будівництво сміттєпереробного заводу...>> У ЦНАП Рудно, Рясного та Брюхович відновлені консультації фахівців соціального захисту...>> Виконком затвердив перелік переможців конкурсу «Фокус на культуру»...>> Виконком затвердив переможця конкурсу на найкраще технічне рішення платіжної системи для інтеграції в «Портал мешканця Львова»...>> Мер Львова доручив провести службове розслідування щодо ухвали, по якій не було підписано інвестиційної угоди...>> Львів готується до відзначання 155-ї річниці від дня народження Митрополита Андрея Шептицького...>> Рішенням виконавчого комітету буде проведено незалежну експертизу робіт проведених у будинку на вул. С. Бандери, 57...>> На Голосківському цвинтарі перепоховають останки, виявлені в парку «Високий Замок»...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Ігор СМЕШКО: «Аплодисментів нащадків – не буде»...
 >>> 
Звернення голови Львівської ОДА до мешканців Львівщини...
 >>> 
«Плануючи рік культури, я хочу, щоб ми здивували світ, здивували себе і заклали фундамент на багато наступних десятиліть», — А. Садовий...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Справа Гандзюк: підозрюваного голову Херсонської облради взяли під варту...
19-06-2020, 09:17  >>> 
Жителя Волинської області засудили у Львові за побиття до смерті...
11-06-2020, 00:54  >>> 
В Естонії заарештували підозрюваного у стрілянині по родині з дітьми...
09-06-2020, 09:21  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Коронавірус: світ перетнув позначку у 8,5 млн заражень...
19-06-2020, 09:24  >>> 
Кількість хворих на коронавірус у Чернівецькій області зросла майже на 70 осіб...
19-06-2020, 09:09  >>> 
На Рівненщині підтвердили понад 70 нових заражень COVID-19, одна людина померла...
19-06-2020, 01:05  >>> 

МВФ у вересні займеться питанням нового траншу для України

Суспільство | 19-06-2020, 09:25Коментарів: 0 0 Переглядів: 77 77    
Міжнародний валютний фонд має намір у вересні розглянути виконання Україною програми Stand-By. Після цього буде прийнято рішення про виділення наступного траншу.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: За словами директора пресофісу МВФ Джеррі Райс, наразі дуже складно точно назвати дату, коли відбудеться перший перегляд програми Stand-By. "Але я можу сказати, що ми орієнтуємося на вересень", – повідомив він.

Директор пресофісу додав, що умови, які має виконати Україна для нового траншу, є у оприлюднених документах.

Райс зазначив, що поточна програма фонду має на меті допомогти Україні подолати наслідки пандемії COVID-19 та створити умови до повернення України до економічного зростання.

Знати більше: Інсайди програми з МВФ: що отримає Україна

Бюджет, тарифи, зменшення кількості ФОПів: що передбачає новий меморандум з МВФ

Нагадаємо:

Міністр фінансів Cергій Марченко заявив, що очікує на приїзд місії МВФ до України у липні-серпні.
Рада директорів МВФ затвердила програму співпраці з Україною на 5 мільярдів доларів. Програма розрахована на 18 місяців.
Міжнародний валютний фонд оприлюднив меморандум з Україною по програмі stand-by, який дасть змогу отримати решту коштів від МВФ після першого траншу, тобто 2,9 мільярда доларів.
Україна повністю отримала 2,1 млрд доларів першого траншу від МВФ - перший транш разом із надходженням пов’язаної фінансової допомоги від ЄС вже збільшив міжнародні резерви до 28,7 млрд доларів.
   Новини по темі: Суспільство
Майже 26 мільйонів гривень надійшло плати за ліцензії від платників податків Львівщини за п’ять місяців 2020 року...
19-06-2020, 13:42  >>> 
Незвичайні «інструменти»...
19-06-2020, 11:42  >>> 
Понад 153 мільйони гривень надійшло єдиного податку від юридичних осіб третьої групи до місцевої казни на Львівщині за п’ять місяців 2020 року...
19-06-2020, 11:30  >>> 
Українські моряки повертаються додому після трьох років в'язниці в Лівії...
19-06-2020, 09:38  >>> 
Один військовий загинув, ще один отримав поранення – ООС...
19-06-2020, 09:27  >>> 
МВФ у вересні займеться питанням нового траншу для України...
19-06-2020, 09:25  >>> 
Степанов назвав "анархією" поведінку українців під час карантину...
19-06-2020, 08:59  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини четверга і ночі: суд над Порошенком, антирекорд COVID-19...
19-06-2020, 09:28  >>> 
Головні новини середи і ночі: продовження карантину, добровільне ЗНО...
18-06-2020, 09:47  >>> 
Головні новини вівторка і ночі: госпіталізація Зеленської, арешт для Порошенка...
17-06-2020, 08:55  >>> 
   ПолітикаПолітика
Справу щодо Томоса проти Порошенка відкрили за скаргою Філарета - джерело...
19-06-2020, 09:43  >>> 
Німецький Бундестаг посилив відповідальність за мову ненависті онлайн...
19-06-2020, 09:39  >>> 
У Конгресі США намагаються заблокувати скорочення військ в Німеччині...
19-06-2020, 09:33  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Завод "Укрзалізниці" закупав за завищеними цінами гальма, які виготовлялись "кустарно"...
19-06-2020, 10:05  >>> 
США продадуть Україні катери та озброєння на $600 млн...
18-06-2020, 09:42  >>> 
Аеропорт "Київ" скасував усі рейси Wizz Air та інших компаній на найближчий час...
16-06-2020, 09:38  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Майже 26 мільйонів гривень надійшло плати за ліцензії від платників податків Львівщини за п’ять місяців 2020 року...
19-06-2020, 13:42  >>> 
Незвичайні «інструменти»...
19-06-2020, 11:42  >>> 
Понад 153 мільйони гривень надійшло єдиного податку від юридичних осіб третьої групи до місцевої казни на Львівщині за п’ять місяців 2020 року...
19-06-2020, 11:30  >>> 
   ВладаВлада
Зеленський розповів, як хотів захворіти на коронавірус...
09-06-2020, 09:14  >>> 
Трамп пригрозив направити армію для придушення заворушень...
02-06-2020, 09:26  >>> 
Трамп підписав указ, який спрямований на "боротьбу з цензурою" з боку Twitter...
29-05-2020, 09:26  >>> 
   КультураКультура
Поціновувачів джазової музики запрошують на підсумковий концерт Львівської Школи Джазу...
18-06-2020, 17:01  >>> 
Російськомовні серіали в Україні йдуть "на благо індустрії та економіки" – міністр культури Ткаченко...
12-06-2020, 01:59  >>> 
«Справа життя Миколи Красовського»: переглянути кінострічку можна онлайн...
11-06-2020, 18:22  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
14:48 Інститут міста запрошує долучитись до онлайн-обговорення щодо доцільності виділених смуг у Львові
14:47 «Критикуючи, чому нема полігону ТПВ, сесія ЛОР не проголосувала доручення ЛОДА виділити під нього земельну ділянку», — С. Бабак
14:44 Місто може зекономити до 1,7 млн євро завдяки зниженню ЄБРР відсотків за кредитом на будівництво сміттєпереробного заводу
14:40 У ЦНАП Рудно, Рясного та Брюхович відновлені консультації фахівців соціального захисту
14:36 Виконком затвердив перелік переможців конкурсу «Фокус на культуру»
14:34 Виконком затвердив переможця конкурсу на найкраще технічне рішення платіжної системи для інтеграції в «Портал мешканця Львова»
13:56 Мер Львова доручив провести службове розслідування щодо ухвали, по якій не було підписано інвестиційної угоди
13:54 Львів готується до відзначання 155-ї річниці від дня народження Митрополита Андрея Шептицького
13:53 Рішенням виконавчого комітету буде проведено незалежну експертизу робіт проведених у будинку на вул. С. Бандери, 57
13:51 На Голосківському цвинтарі перепоховають останки, виявлені в парку «Високий Замок»

   Анонси
11 лютого – сесія Львівської обласної ради...
30-01-2020, 16:49  >>> 
Прокурорка Львівщини Ірина Діденко у вівторок, 28 січня, прибуде до міста Дрогобич для зустрічі з громадою та особистого прийому громадян...
20-01-2020, 13:26  >>> 
Львів’ян запрошують на концерт «Щедрий вечір з Добрим Джазом»...
02-01-2020, 13:44  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования