Українські моряки повертаються додому після трьох років в'язниці в Лівії Суспільство | 19-06-2020, 09:38 0 87 З Лівії в Україну повертаються 14 українських моряків судна "Рута", які три роки провели в камерах однієї з лівійських в'язниць.





Джерело: Фонд допомоги морякам "Ассоль"



Деталі: Це жителі Одеської, Херсонської та Миколаївської областей.



Відзначається, що стан здоров'я українських моряків після декількох років лівійської в'язниці, і проведеного в минулому місяці голодування задовільний.



Спеціальний авіарейс, яким повертаються члени екіпажу "Рути", очікується в Києві близько 13:00 в п'ятницю, 19/06/2020.



Передісторія:



У квітні 2017 року військово-морські сили Лівії із застосуванням зброї захопили два судна, одне з них - танкер "Рута" - було під українським прапором. Лівійська влада заарештувала екіпаж "Рути", 14 українців, за звинуваченням у незаконному перевезенні нафти.

Танкер належить державі Україна і знаходиться на балансі Одеського порту. З 2005 року судно передали в оренду компанії-Фрахтувальник "Manchester Shipping S.A".

Згідно з міжнародними морським конвенцій, члени екіпажу відповідають лише за доставку вантажів. І не несуть відповідальності за ліцензії та дозволу на транспортування вантажів. За це відповідає власник вантажу.