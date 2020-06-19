Понад 153 мільйони гривень надійшло єдиного податку від юридичних осіб третьої групи до місцевої казни на Львівщині за п’ять місяців 2020 року Суспільство | 19-06-2020, 11:30 0 72





У травні 2020 року при прогнозованих показниках з єдиного податку від юридичних осіб третьої групи в сумі 34,1 млн. грн. до місцевих бюджетів платники податків Львівщини сплатили 44,5 млн. гривень. Про це повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області. У порівнянні з травнем 2019 року надходження збільшились на 0,2 млн. гривень.



У січні-травні 2020 року при планових показниках з єдиного податку від юридичних осіб третьої групи в сумі 134,1 млн. грн. до місцевих бюджетів Львівщини надійшло 153,4 млн. грн., що на 14,4 % більше прогнозованого. У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року надходження по єдиного податку з юридичних осіб третьої групи збільшилось на 5,9 млн. гривень.





