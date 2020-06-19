Незвичайні «інструменти» Суспільство | 19-06-2020, 11:42 0 66





Водій вантажівки в ящиках для інструментів перевозив взуття та сир.



У пункті пропуску «Краківець - Корчова» водій вантажівки до митного контролю подав товаросупровідні документи, згідно з якими за міжнародним контрактом перевозив дитяче харчування. У митній декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності, вказав про відсутність будь-яких товарів, що підлягають оподаткуванню. Однак під час огляду вантажівки в ящиках для інструментів митники знайшли 90 пар італійського взуття та 245 кг польського сиру.



За цим фактом складено протокол про порушення митних правил, передбачених ст.472 МК України. Товар, орієнтована вартість якого близько 250 тис. грн, вилучено.

