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Майже 26 мільйонів гривень надійшло плати за ліцензії від платників податків Львівщини за п’ять місяців 2020 року

Суспільство | 19-06-2020, 13:42Коментарів: 0 0 Переглядів: 47 47    

У травні 2020 року надходження до місцевих бюджетів Львівщини плати за ліцензії, що контролюють податкові органи склали 5,25 млн. гривень, що на 21,8% більше прогнозованих показників.

За п’ять місяців цього року платники податків області сплатили плати за ліцензії в сумі 25,81 млн. гривень. А це на 17,4% більше від очікуваного. Про це повідомили в управлінні контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДПС у Львівській області.

За січень-травень 2020 року працівниками управління видано 3 839 ліцензій, з них: на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями (3 339 шт.), тютюновими виробами (2 614 шт.), пальним (88 шт.), на право зберігання пального (917 шт.); призупинено дію 1516 ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, анульовано 867 ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, пальним, 18 ліцензій на право зберігання пального.

Анульовано 13 ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами в результаті продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім, що на 3 ліцензії більше в порівнянні з відповідним періодом 2019 року.

За січень-травень 2020 року за результатами проведених перевірок діяльності суб’єктів господарювання донараховано 6,48 млн. гривень.
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