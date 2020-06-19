Для платників єдиного податку Суспільство | 19-06-2020, 16:11 0 71

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (2102 грн у 2020 році), другої групи – у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (4723 грн у 2020 році), третьої групи – 3 та 5 відсотків до доходу. Варто зазначити, що для першої та другої групи ставки встановлюються з врахуванням розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня року податкового року.



Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними, міськими радами або радами об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:



1) для першої групи платників єдиного податку – не більше 10% розміру прожиткового мінімуму ( 2102 грн - 210,2 грн);



2) для другої групи платників єдиного податку – не більше 20% розміру мінімальної заробітної плати (4723 грн – 944,60 грн).



Рішення про встановлення місцевих податків та/або зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та/або зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.



Водночас, Законом України від 30 березня 2020 року № 540-IX, який набрав чинності 2 квітня 2020 року, надано органам місцевого самоврядування у 2020 році право прийняти рішення про внесення змін до прийнятого рішення про встановлення місцевих податків та/або зборів щодо зменшення ставок єдиного податку.



Звертаємо увагу, що кожен орган місцевого самоврядування встановив різний термін дії знижених ставок для платників єдиного податку на визначений період. Тому з метою ознайомлення з рішеннями органів місцевого самоврядування щодо встановлених місцевих податків та зборів платник податку має можливість звернутися до контролюючих органів за його місцезнаходженням або до відповідних органів місцевого самоврядування.





