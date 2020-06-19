Україна відкрила усі пункти пропуску на кордоні з країнами ЄС та Молдовою Суспільство | 19-06-2020, 16:12 0 78 https://youtu.be/nq2wzGnTDHU





(ВІДЕО)

Про це розповів під час відповідей на запитання користувачів Facebook керівник управління організації прикордонного контролю Адміністрації Держприкордонслужби Юрій Лисюк.



Генерал Лисюк наголосив, що український Уряд розпорядженням від 20 травня відновив роботу усіх пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС та Молдовою.



Але фактично функціонують лише ті, де відновили роботу суміжні сторони. Юрій Олександрович нагадав, що цього тижня поновилась робота двох пунктів пропуску після відповідних рішень влади сусідніх країн. Так, з 16 червня у пункті пропуску «Шегині», що на кордоні з Польщею, знову почали пропускати автотранспорт, а з 17 червня з’явилася можливість перетинати українсько-румунський кордон у пункті пропуску «Солотвино».



Начальник управління організації прикордонного контролю наголосив, що як тільки уповноважені органи країн ЄС та Молдови приймуть рішення про відновлення роботи пунктів пропуску на кордоні з Україною, Держприкордонслужба готова забезпечити такий пропуск зі свого боку.



