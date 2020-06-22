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Камери автофіксації зафіксували водія, який 8 разів поспіль порушив швидкісний режим

Суспільство | 22-06-2020, 08:00Коментарів: 0 0 Переглядів: 73 73    
Система автоматичної фіксації порушень ПДР зафіксувала водія, який 8 разів за добу порушив швидкісний режим.

Джерело: Поліція

Деталі: 20 червня автомобіль Skoda Octavia з держномером AA522*** порушив швидкісний режим 8 разів. Одне з порушень ПДР було скоєно на трасі М05 Київ-Одеса о 7:36.

Також 20 червня система автофіксації зафіксувала 27 автомобілів, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год.

Дослівно: "Найбільшою швидкість була в автомобіля Skoda Octavia А7 з ДНЗ BA779***, який рухався зі швидкістю 204 км/год. на трасі М03 Київ — Харків — Довжанський, де дозволена швидкість на вказаній ділянці — 110 км/год".

Деталі: За перевищення дозволеної швидкості на понад 20 км/год передбачено штраф в 255 гривень, за перевищення швидкості на понад 50 км/год – 510 гривень. Якщо оплатить штраф упродовж 10 днів з моменту отримання постанови, діє знижка 50%.

Раніше заступник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Антон Геращенко повідомляв про водія Mersedes S class, який рухався на трасі Київ - Чоп зі швидкістю 208 кілометрів на годину (дозволена швидкість 80 км / ч). Тоді замміністра припустив, що "штраф змусить його задуматися і більше не їздити з такою дикою швидкістю по дорогах загального користування".

Нагадаємо:

Антирекорд з порушення швидкісного режиму зафіксований автоматичною системою фіксації порушень ПДР встановив водій, який рухався вулицею Олени Теліги в Києві.
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