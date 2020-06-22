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В Україні відбувся Марш Рівності
|Суспільство | 22-06-2020, 08:02
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|ГО "КиївПрайд" вперше в історії українського прайд-руху провела Марш Рівності в онлайн форматі.
Джерело: КиївПрайд в Facebook
Деталі: Протягом події, онлайн глядачі й глядачки могли залишати власні мітки на гугл-картах із лозунгами за права ЛГБТ+. За словами програмної координаторки ГО "КиївПрайд" Марини Герц, цьогорічний слоган заходу "Бути різними добре разом".
ПрайдОнлайн закінчиться 27 червня низкою подій про нічну культуру та вечіркою PrideParty.
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