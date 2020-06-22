В Україні відбувся Марш Рівності Суспільство | 22-06-2020, 08:02 0 82 ГО "КиївПрайд" вперше в історії українського прайд-руху провела Марш Рівності в онлайн форматі.



Джерело: КиївПрайд в Facebook



Деталі: Протягом події, онлайн глядачі й глядачки могли залишати власні мітки на гугл-картах із лозунгами за права ЛГБТ+. За словами програмної координаторки ГО "КиївПрайд" Марини Герц, цьогорічний слоган заходу "Бути різними добре разом".



ПрайдОнлайн закінчиться 27 червня низкою подій про нічну культуру та вечіркою PrideParty.







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