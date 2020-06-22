Формування РФ 10 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил Суспільство | 22-06-2020, 08:07 0 74 За минулу добу збройні формування Російської Федерації 10 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил.



Джерело: ООС



Деталі: 21 червня противник застосував проти українських воїнів заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також озброєння БМП, гранатомети різних систем, протитанкові ракетні комплекси, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.



Для придушення вогневих засобів загарбників українські військові застосували штатне озброєння. Після чого ворог припинив свою активність.



Внаслідок ворожої агресії один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.



Дослівно: "Від початку поточної доби зафіксовано 7 випадків порушення режиму припинення вогню. Російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Хутора Вільний тричі відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також міномети 120-го калібру противник застосував біля Новотошківського, Оріхового та Голубівського. Крім того, оборонні укріплення наших військовослужбовців неподалік Попасної ворог обстріляв зі станкових протитанкових гранатометів.



За поточну добу один український захисник отримав поранення.



У відповідь на обстріли наші підрозділи, що обороняються, відкривали вогонь для припинення агресивних дій окупантів. Загарбники отримали адекватну відповідь від українських воїнів. Втрати противника уточнюються".