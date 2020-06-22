Синоптики оголосили штормове попередження Суспільство | 22-06-2020, 09:05 0 81 У понеділок, 22 червня, в Україні прогнозують грози та шквалу, на Київщині попередили про град в окремих районах.



Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій



Дослівно: "За даними УкрГідрометцентру, 22 червня в Україні, крім східної частини, грози, вдень в окремих районах град і шквали 15-20 м/с; в Закарпатській та Прикарпатських областях значні дощі.





По Києву та Київській області вдень 22 червня грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності)".



Деталі: Крім того, 22 червня у східних, Рівненській, Дніпропетровській, Запорізькій та Сумській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.