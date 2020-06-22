   
MediaStar Logo
   Сьогодні: понеділок, 22/06/2020 «Дуже важко тримати баланс: з одного боку захворюваність є, але з іншого боку й економіка має працювати», — мер Львова...>> «Там, де ми вже маємо смуги транспорту, там хай вони і залишаються, але зараз більше робити не потрібно», — А. Садовий...>> На вул. Під Голоском ліквідовують витік води: на двох локаціях працюють водовозки...>> «За минулу добу зробили ПЛР-аналіз 736 проб, з яких 200 — позитивні», — Г. Слічна...>> У Львові вшанували пам’ять жертв війни...>> Мер Львова запропонує МОЗу зробити відділення для лікування від коронавірусу у всіх лікарнях...>> Вибух на столичних Позняках: рятувальники повідомили про 3 врятованих...>> Партія президента Сербії здобула абсолютну більшість на парламентських виборах...>> НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ЗРУЙНУВАЛИ ПЛАНИ КОНТРАБАНДИСТІВ...>> Станом на ранок на Львівщині 3980 інфікованих коронавірусом...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Ігор СМЕШКО: «Аплодисментів нащадків – не буде»...
 >>> 
Звернення голови Львівської ОДА до мешканців Львівщини...
 >>> 
«Плануючи рік культури, я хочу, щоб ми здивували світ, здивували себе і заклали фундамент на багато наступних десятиліть», — А. Садовий...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Справа Гандзюк: підозрюваного голову Херсонської облради взяли під варту...
19-06-2020, 09:17  >>> 
Жителя Волинської області засудили у Львові за побиття до смерті...
11-06-2020, 00:54  >>> 
В Естонії заарештували підозрюваного у стрілянині по родині з дітьми...
09-06-2020, 09:21  >>> 
   Здоров'яЗдоров
На Рівненщині підтвердили 57 нових заражень COVID-19...
22-06-2020, 08:04  >>> 
Завод чіпсів в Китаї зупинив роботу через спалах коронавірусу...
22-06-2020, 07:58  >>> 
Пандемія COVID-19: у світі діагностували 9 мільйонів заражень...
22-06-2020, 00:54  >>> 

НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ЗРУЙНУВАЛИ ПЛАНИ КОНТРАБАНДИСТІВ

Суспільство | 22-06-2020, 09:10Коментарів: 0 0 Переглядів: 73 73    

НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ЗРУЙНУВАЛИ ПЛАНИ КОНТРАБАНДИСТІВ

Партію тютюнових виробів виявили учора ввечері військовослужбовці відділення інспекторів прикордонної служби «Тячів» Мукачівського загону.
У ході реалізації оперативної інформації щодо можливої протиправної діяльності, прикордонники помітили поблизу кордону осіб з пакунками на плечах.
Військовослужбовці негайно висунулись на затримання невідомих, але ті, скориставшись значним віддаленням від прикордонного наряду, покидали свої ноші та вдалися до втечі.
Під час пошукових заходів прикордонники виявили поблизу кордону 26 ящиків з тютюновими виробами. Зловмисники планували доправити до сусідньої Румунії 13200 пачок сигарет.
Наразі тривають заходи по встановленню кола осіб причетних до незаконної оборудки на кордоні. Виявлений тютюн доставлено до прикордонного підрозділу та згодом буде передано співробітникам ДФС.

Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
   Новини по темі: Суспільство
Вибух на столичних Позняках: рятувальники повідомили про 3 врятованих...
22-06-2020, 09:55  >>> 
НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ЗРУЙНУВАЛИ ПЛАНИ КОНТРАБАНДИСТІВ...
22-06-2020, 09:10  >>> 
Синоптики оголосили штормове попередження...
22-06-2020, 09:05  >>> 
Формування РФ 10 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил...
22-06-2020, 08:07  >>> 
В Україні відбувся Марш Рівності...
22-06-2020, 08:02  >>> 
Камери автофіксації зафіксували водія, який 8 разів поспіль порушив швидкісний режим...
22-06-2020, 08:00  >>> 
Україна відкрила усі пункти пропуску на кордоні з країнами ЄС та Молдовою...
19-06-2020, 16:12  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини неділі і ночі: вибух у багатоповерховому будинку, 9 мільйонів заражень COVID-19...
22-06-2020, 09:03  >>> 
Головні новини четверга і ночі: суд над Порошенком, антирекорд COVID-19...
19-06-2020, 09:28  >>> 
Головні новини середи і ночі: продовження карантину, добровільне ЗНО...
18-06-2020, 09:47  >>> 
   ПолітикаПолітика
Зеленський пригрозив Ірану міжнародними судами...
22-06-2020, 00:56  >>> 
Справу щодо Томоса проти Порошенка відкрили за скаргою Філарета - джерело...
19-06-2020, 09:43  >>> 
Німецький Бундестаг посилив відповідальність за мову ненависті онлайн...
19-06-2020, 09:39  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Завод "Укрзалізниці" закупав за завищеними цінами гальма, які виготовлялись "кустарно"...
19-06-2020, 10:05  >>> 
США продадуть Україні катери та озброєння на $600 млн...
18-06-2020, 09:42  >>> 
Аеропорт "Київ" скасував усі рейси Wizz Air та інших компаній на найближчий час...
16-06-2020, 09:38  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Вибух на столичних Позняках: рятувальники повідомили про 3 врятованих...
22-06-2020, 09:55  >>> 
НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ЗРУЙНУВАЛИ ПЛАНИ КОНТРАБАНДИСТІВ...
22-06-2020, 09:10  >>> 
Синоптики оголосили штормове попередження...
22-06-2020, 09:05  >>> 
   ВладаВлада
«За минулу добу зробили ПЛР-аналіз 736 проб, з яких 200 — позитивні», — Г. Слічна...
22-06-2020, 11:53  >>> 
Партія президента Сербії здобула абсолютну більшість на парламентських виборах...
22-06-2020, 09:54  >>> 
Зеленський розповів, як хотів захворіти на коронавірус...
09-06-2020, 09:14  >>> 
   КультураКультура
Поціновувачів джазової музики запрошують на підсумковий концерт Львівської Школи Джазу...
18-06-2020, 17:01  >>> 
Російськомовні серіали в Україні йдуть "на благо індустрії та економіки" – міністр культури Ткаченко...
12-06-2020, 01:59  >>> 
«Справа життя Миколи Красовського»: переглянути кінострічку можна онлайн...
11-06-2020, 18:22  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
11:57 «Дуже важко тримати баланс: з одного боку захворюваність є, але з іншого боку й економіка має працювати», — мер Львова
11:56 «Там, де ми вже маємо смуги транспорту, там хай вони і залишаються, але зараз більше робити не потрібно», — А. Садовий
11:54 На вул. Під Голоском ліквідовують витік води: на двох локаціях працюють водовозки
11:53 «За минулу добу зробили ПЛР-аналіз 736 проб, з яких 200 — позитивні», — Г. Слічна
11:52 У Львові вшанували пам’ять жертв війни
09:56 Мер Львова запропонує МОЗу зробити відділення для лікування від коронавірусу у всіх лікарнях
09:55 Вибух на столичних Позняках: рятувальники повідомили про 3 врятованих
09:54 Партія президента Сербії здобула абсолютну більшість на парламентських виборах
09:10 НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ЗРУЙНУВАЛИ ПЛАНИ КОНТРАБАНДИСТІВ
09:08 Станом на ранок на Львівщині 3980 інфікованих коронавірусом

   Анонси
11 лютого – сесія Львівської обласної ради...
30-01-2020, 16:49  >>> 
Прокурорка Львівщини Ірина Діденко у вівторок, 28 січня, прибуде до міста Дрогобич для зустрічі з громадою та особистого прийому громадян...
20-01-2020, 13:26  >>> 
Львів’ян запрошують на концерт «Щедрий вечір з Добрим Джазом»...
02-01-2020, 13:44  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования