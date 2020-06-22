НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ЗРУЙНУВАЛИ ПЛАНИ КОНТРАБАНДИСТІВ Суспільство | 22-06-2020, 09:10 0 73





Партію тютюнових виробів виявили учора ввечері військовослужбовці відділення інспекторів прикордонної служби «Тячів» Мукачівського загону.

У ході реалізації оперативної інформації щодо можливої протиправної діяльності, прикордонники помітили поблизу кордону осіб з пакунками на плечах.

Військовослужбовці негайно висунулись на затримання невідомих, але ті, скориставшись значним віддаленням від прикордонного наряду, покидали свої ноші та вдалися до втечі.

Під час пошукових заходів прикордонники виявили поблизу кордону 26 ящиків з тютюновими виробами. Зловмисники планували доправити до сусідньої Румунії 13200 пачок сигарет.

Наразі тривають заходи по встановленню кола осіб причетних до незаконної оборудки на кордоні. Виявлений тютюн доставлено до прикордонного підрозділу та згодом буде передано співробітникам ДФС.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону

