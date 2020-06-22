Вибух на столичних Позняках: рятувальники повідомили про 3 врятованих Суспільство | 22-06-2020, 09:55 0 68 Станом на ранок 22 червня рятувальники повідомляють, що внаслідок вибуху в будинку у Дарницькому районі Києва загинуло троє осіб, 5 людей травмовано, 3 осіб вдалося врятувати.



Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій



Дослівно: "Станом на 07:00 на місці надзвичайної ситуації знайдено 3 загиблі особи, 5 осіб травмовано.



Підрозділами ДСНС евакуйовано 23 особи та 3 особи врятовано.



Здійснено укріплення будівельних конструкцій".



Деталі: На місці події працює штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій, мобільна оперативна група ДСНС, співробітники Нацполіції та психологи.



Всього для проведення робіт залучено понад 460 осіб та 70 од. техніки, з них від ДСНС 170 осіб та 30 од. техніки, у тому числі 1 кінологічний розрахунок.