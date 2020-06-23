На 37 % збільшились надходження акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами на Львівщині за п’ять місяців 2020 року в порівнянні з минулим роком Суспільство | 22-06-2020, 13:32 0 114



Як повідомили в управлінні контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДПС у Львівській області у травні 2020 року року надходження до місцевих бюджетів Львівщини акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів становлять 22,02 млн. гривень.



У січні-травні 2020 року платники податків Львівщини сплатили до місцевих скарбниць 143,43 млн. гривень акцизного податку з реалізації роздрібної торгівлі підакцизних товарів. А це на 23,54 млн. грн. або на 19,6% більше прогнозованих показників. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження акцизного податку з реалізації роздрібної торгівлі підакцизних товарів зросли на 38,72 млн. .грн. або на 37%.