Рівненщина перетнула позначку у 3000 випадків коронавірусу Суспільство | 23-06-2020, 01:48 0 116 Станом на вечір 22 червня на Рівненщині підтвердили 54 нових випадки зараження на коронавірус, загалом в області – 3036 заражень.



Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у facebook



Деталі: Таку кількість нових випадків діагностували під час лабораторного дослідження 280 зразків.



Зокрема хворобу виявили у 27 мешканців обласного центру. Вік нових хворих від 8 до 71 року.



Цього ж дня від ускладнень хвороби помер 66-річний житель Володимирецького району. Таким чином на Рівненщині вже 59 летальних випадків.



Побороли коронавірус 1530 мешканців області. 22 червня вилікувались ще 16 осіб.



Нагадаємо:



В Україні за минулу добу захворювання на коронавірус підтвердили ще у 681 осіб, наразі загальна кількість хворих на COVID-19 у країні – 37 241.