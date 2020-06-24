МЗС: Відновлення залізничного сполучення з РФ не планується Суспільство | 23-06-2020, 09:24 0 89 Україна наразі не планує відновлювати залізничне сполучення із Росією, яке було скасовано через пандемію коронавірусу.



Джерело: заступник міністр МЗС Василь Боднар в інтерв’ю для "Укрінформ"



Пряма мова: "Хоча урядом було прийнято рішення про поступове відкриття кордонів України, питання про відновлення сполучення з Росією – а мова іде про залізничне сполучення, оскільки авіа припинено ще з 2014 року, – поки що на порядку денному не стоїть".



Деталі: За словами заступника міністра, наразі небезпечно відновлювати сполучення через перебування Росії на піку захворюваності на коронавірус.



"Це просто небезпечно повноцінно відновлювати сполучення і ставити під загрозу епідситуацію в Україні, оскільки і в нас цифри зростають", – сказав Боднар.



Що передувало: 17 червня Кабінет міністрів проголосував за відкриття певних пунктів пропуску на кордоні з Російською Федерацією та Білоруссю.



Нагадаємо:



Залізничне сполучення між Україною, Росією та Білоруссю було припинене 17 березня.