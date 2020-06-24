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Вибух на Позняках: рятувальники знайшли тіло п’ятого загиблого
|Суспільство | 23-06-2020, 09:32
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|Вночі 23 червня рятувальники знайшли тіло п'ятого загиблого внаслідок вибуху у будинку на столичних Позняках.
Джерело: ДСНС у facebook
Деталі: П’ятою жертвою вибуху є чоловік 1976 року народження, якого опізнав сусід.
Загиблий був останнім мешканцем будинку, чия доля залишалась невідомою.
"Таким чином, з початку проведення робіт з-під завалів вилучено тіла 5 осіб: двох жінок 1943 р.н. та 1974 р.н., а також трьох чоловіків 1991р.н., 1967 р.н., 1976 р.н.", – зазначили у відомстві.
Що передувало: Ввечері 22 червня рятувальники знайшли четвертого загиблого під завалами внаслідок вибуху у будинку по вулиці С. Крушельницької.
Передісторія:
21 червня о 10:00 у Дарницькому районі по вул. Соломії Крушельницької, 1/5, в десятиповерховому житловому будинку стався вибух попередньо газоповітряної суміші без послідуючого горіння.
Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів. 16 квартир зруйновані і ще 40 пошкоджені.
За фактом вибуху у столичній багатоповерхівці ведеться кримінальне провадження.
Рятувальники продовжують вручну розбирати завали. Основною версією вибуху в багатоквартирному будинку на Позняках у столиці поліція називає саме газову суміш.
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