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За підсумками конкурсів в 2020 році для проходження державної служби в ГУ ДПС у Львівській області відібрано 35 фахівців, завершено проведення люстраційних перевірок щодо 14 осіб
|Суспільство | 23-06-2020, 12:53
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В управлінні кадрового забезпечення та розвитку персоналу Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що затвердженим складом конкурсної комісії Головного управління ДПС у Львівській області протягом 2020 року проведено 3 конкурси на заміщення 34 вакантних посад. За їх результатами відібрано 35 фахових працівників, які претендували на прийняття на державну службу в Головне управління ДПС у Львівській області чи просування по службі.
У 2020 році в Головному управлінні ДПС у Львівській області розпочато перевірку відповідно до Закону України ,,Про очищення влади” щодо 13 осіб та щодо 14 осіб завершено проведення перевірок.
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