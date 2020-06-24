За підсумками конкурсів в 2020 році для проходження державної служби в ГУ ДПС у Львівській області відібрано 35 фахівців, завершено проведення люстраційних перевірок щодо 14 осіб Суспільство | 23-06-2020, 12:53 0 75



В управлінні кадрового забезпечення та розвитку персоналу Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що затвердженим складом конкурсної комісії Головного управління ДПС у Львівській області протягом 2020 року проведено 3 конкурси на заміщення 34 вакантних посад. За їх результатами відібрано 35 фахових працівників, які претендували на прийняття на державну службу в Головне управління ДПС у Львівській області чи просування по службі.



У 2020 році в Головному управлінні ДПС у Львівській області розпочато перевірку відповідно до Закону України ,,Про очищення влади” щодо 13 осіб та щодо 14 осіб завершено проведення перевірок.





