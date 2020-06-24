|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Контрольовані іноземні компанії: хто відноситься та як податковуються доходи?
|Суспільство | 23-06-2020, 12:58
| 0 107
|
Набув чинності Закон України від 16 січня 2020 року № 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (Закон №466) (крім деяких змін, які набирають чинності з 1 липня 2020 року та з 1 січня 2021 року).
Львівське управління Офісу великих платників податків ДПС інформує, що цим законом
запроваджено оподаткування прибутку контрольованих іноземних компаній на рівні контролюючої особи – фізичної або юридичної особи, що є контролюючою особою такої компанії.
Отже, Закон №466 поповнив законодавство новим поняттям: контрольовані іноземні компанії (КІК), та дав визначення контрольованих іноземних компаній та їх оподаткування, що передбачає:
запровадження концепції оподаткування прибутку контрольованих іноземних компаній на рівні контролюючої особи – фізичної або юридичної особи, що є контролюючою особою такої компанії;
обов’язок подання контролюючими особами звіту про контрольовані іноземні компанії до контролюючого органу;
обмеження витрат за фінансовими операціями з пов’язаними особами.
КІК – компанія, зареєстрована за кордоном і знаходиться під контролем резидента України. У категорію КІК потрапляють не тільки юридичні особи, а й партнерства, трасти, фонди та благодійні організації.
Резидент України, який володіє офшором або іншою компанією за кордоном, має подати звіти про свої іноземні компанії, якщо:
його частка в іноземній компанії становить 50% і більше;
його частка в іноземній компанії спільно з іншими резидентами України становить не менше 10% (спільно 50% і більше);
здійснює фактичний контроль над іноземною компанією.
Звіт по КІК повинен містити дані про компанію: країну реєстрації, структуру власності, інформацію про доходи, співробітників і рух коштів.
До звіту додаються копії фінансової звітності КІК. Ці копії підтверджують розмір прибутку компанії за звітний рік. Перший звіт по КІК необхідно буде подати за період 2021-2022. Першим звітним роком стане 2021 рік.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Особливості переходу на податкову амортизацію із застосуванням «виробничого» методу...
|23-06-2020, 13:37
| >>>
|Запровадження програмних РРО: Актуальні питання-відповіді...
|23-06-2020, 13:36
| >>>
|Новації законодавства: додатковий перелік доходів нерезидентів, які підлягають оподаткуванню...
|23-06-2020, 13:32
| >>>
|Спрощено порядок реєстрації платників ПДВ...
|23-06-2020, 13:31
| >>>
|Контрольовані іноземні компанії: хто відноситься та як податковуються доходи?...
|23-06-2020, 12:58
| >>>
|Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку: що змінилось з прийняттям Закону України від 16.01.2020 № 466-IX...
|23-06-2020, 12:56
| >>>
|Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку: що змінилось з прийняттям Закону України від 16.01.2020 № 466-IX...
|23-06-2020, 12:54
| >>>
|