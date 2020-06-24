Новації законодавства: додатковий перелік доходів нерезидентів, які підлягають оподаткуванню Суспільство | 23-06-2020, 13:32 0 92

23 травня 2020 року набув чинності Закон України від 16 січня 2020 року №466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (надалі – Закон № 466).

Львівське управління Офісу великих платників податків ДПС повідомляє, що Законом № 466 доповнено перелік доходів нерезидентів з джерелом походження з України, визначений у пп. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

До переліку таких доходів потрапили:

- прибуток від здійснення операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів, деривативів або інших корпоративних прав у статутному капіталі юридичних осіб - резидентів, акцій, корпоративних прав, часток в іноземних компаніях, організаціях, утворених відповідно до законодавства інших держав (іноземні юридичні особи), крім тих, що знаходяться в обігу на фондовій біржі, що входить до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до пп. "а" пп. 141.4.11 п. 141.4 ст. 141 Кодексу, та відповідають умовам, визначеним у цьому підпункті (набирає чинності з 01.07.2020 року);

- доходи від відчуження прав на видобуток та розробку родовищ корисних копалин, мінеральних джерел та інших природних ресурсів, розташованих на території України, що належать нерезиденту (набрав чинності 23.05.2020 року).

Вищезазначені доходи оподатковуються за ставкою 15 відсотків, якщо іншого не передбачено нормами міжнародного договору з відповідною країною. У разі виплати таких доходів у 2020 році суми таких доходів відображаються у додатку ПН до Декларації за відповідний звітний період цього року.



