Запровадження програмних РРО: Актуальні питання-відповіді...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: середа, 24/06/2020 Стільці для IKEA виробляють із незаконно вирубаного українського лісу - розслідування...>> На Рівненщині зросло число нових хворих на коронавірус...>> У Львові за численні крадіжки на 4 роки позбавили волі раніше судимого...>> У Львові засудили шахрая, який ошукав жінку на понад 160 тис грн...>> Змінено режим роботи податкових органів Львівщини...>> Аеропорт «Львів» зняв ознайомче відео із правилами безпеки, яких тепер потрібно дотримуватись пасажирам...>> У Львові посилять заходи з дезінфекції міста і перевірку дотримання карантинних заходів...>> У Львові розпочали будівництво нового спортивного комплексу...>> На COVID-19 протестували більшість львівських освітян, які працюватимуть під час ЗНО...>> Прошу всіх мешканців, які бачать порушення правил карантину, повідомляти про це поліцію, — С. Бабак...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Ігор СМЕШКО: «Аплодисментів нащадків – не буде»...
 >>> 
Звернення голови Львівської ОДА до мешканців Львівщини...
 >>> 
«Плануючи рік культури, я хочу, щоб ми здивували світ, здивували себе і заклали фундамент на багато наступних десятиліть», — А. Садовий...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Убивство "Сармата": обвинувачений пояснив, чому просився на море...
23-06-2020, 10:07  >>> 
Справа Гандзюк: підозрюваного голову Херсонської облради взяли під варту...
19-06-2020, 09:17  >>> 
Жителя Волинської області засудили у Львові за побиття до смерті...
11-06-2020, 00:54  >>> 
   Здоров'яЗдоров
На Рівненщині зросло число нових хворих на коронавірус...
24-06-2020, 00:45  >>> 
COVID-19 в Україні: за добу 833 випадки, більше чверті – на Львівщині...
23-06-2020, 09:40  >>> 
На Буковині виявили ще 62 випадки захворювання на COVID-19...
23-06-2020, 09:26  >>> 

Запровадження програмних РРО: Актуальні питання-відповіді

Суспільство | 23-06-2020, 13:36Коментарів: 0 0 Переглядів: 93 93    

1. У який момент часу формується діапазон номерів для ПРРО і яким чином він поповнюється?
Перша порція діапазону номерів (2000) видається під час реєстрації ПРРО.
За заявою суб’єкта господарювання таку кількість може бути збільшено, виходячи із розрахунку максимальної кількості розрахункових документів (чеків), які формуються ПРРО в режимі онлайн протягом 36 годин безперервно протягом календарного року.
Щоразу після приймання фіскальним сервером ДПС від ПРРО пакета створених ним копій чеків із присвоєними ним фіскальними номерами із діапазону, для такого ПРРО формується наступна порція фіскальних номерів.
Кількість виданих (зарезервованих) номерів відповідає кількості отриманих фіскальним сервером (використаних таким ПРРО) номерів.
 
2. У який момент списуються фіскальні номери із виданого фіскальним сервером ДПС діапазону номерів для відповідного ПРРО?
Засобами фіскального сервера ведеться облік виданих діапазонів для ПРРО із присвоєнням відповідного статусу фіскальним номерам: зарезервовані (видані, але не направлені до фіскального сервера), використані (направлені до фіскального сервера та прийняті фіскальним сервером розрахункові документи з присвоєними фіскальними номерами з діапазону).
Фіскальний сервер формує та видає нові фіскальні номери на заміну використаним щоразу після приймання від ПРРО пакета створених розрахункових документів з фіскальними номерами. Таким номерам присвоюється статус «використані».
 
3. З якого часу здійснюється відлік 36 годин, дозволених для роботи ПРРО в режимі офлайн?
Відлік часу, протягом якого ПРРО працював у режимі офлайн, починається від дати та часу, зазначених у повідомленні про проведення розрахункових операцій в режимі офлайн з відміткою «початок переведення ПРРО в режим офлайн», до дати та часу, зазначених у повідомленні з відміткою «завершення режиму офлайн», а також від дати та часу, зазначених у повідомленні з відміткою «завершення режиму офлайн», до дати та часу, зазначених у повідомленні з відміткою «початок переведення ПРРО в режим офлайн», якщо в період між такими строками фіскальним сервером не було зареєстровано розрахункових документів у режимі онлайн-обміну.
 
4. Чи накладається електронна мітка часу на розрахункові документи, що створюються ПРРО в режимі офлайн?
Під час роботи ПРРО в період відсутності зв’язку між ПРРО та фіскальним сервером та за наявності інтернет-зв’язку або мобільного інтернет-зв’язку електронна позначка часу на розрахункові документи накладається надавачем електронних довірчих послуг.
 
5. Яким чином покупець зможе перевірити розрахунковий документ (чек), виданий ПРРО, що працює в режимі в оффлайн?
У розрахунковому документі (чеку) має обов’язково бути наявна позначка про проведення розрахункової операції в режимі офлайн.
Перевірити наявність цього чеку в базі даних ДПС можливо через Електронний кабінет після завершення роботи ПРРО в режимі офлайн та передачі ним чека/чеків до фіскального сервера.
Інформація про фіскальні номери, що увійшли до діапазону для використання ПРРО, що працює у режимі офлайн, буде оприлюднена в Електронному кабінеті із зазначенням даних про фіскальний номер ПРРО та про суб’єкта господарювання, для ПРРО якого зарезервовано фіскальні номери.
 
6. Чи може один суб’єкт господарювання реєструвати та застосовувати ПРРО поряд із класичними РРО?
Законодавчо не встановлено заборон та обмежень щодо застосування одним суб’єктом господарювання ПРРО поряд із класичними РРО.

   Новини по темі: Суспільство
Особливості переходу на податкову амортизацію із застосуванням «виробничого» методу...
23-06-2020, 13:37  >>> 
Запровадження програмних РРО: Актуальні питання-відповіді...
23-06-2020, 13:36  >>> 
Новації законодавства: додатковий перелік доходів нерезидентів, які підлягають оподаткуванню...
23-06-2020, 13:32  >>> 
Спрощено порядок реєстрації платників ПДВ...
23-06-2020, 13:31  >>> 
Контрольовані іноземні компанії: хто відноситься та як податковуються доходи?...
23-06-2020, 12:58  >>> 
Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку: що змінилось з прийняттям Закону України від 16.01.2020 № 466-IX...
23-06-2020, 12:56  >>> 
Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку: що змінилось з прийняттям Закону України від 16.01.2020 № 466-IX...
23-06-2020, 12:54  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини понеділка і ночі: наслідки вибуху на Позняках, протести в Харкові...
23-06-2020, 09:31  >>> 
Головні новини неділі і ночі: вибух у багатоповерховому будинку, 9 мільйонів заражень COVID-19...
22-06-2020, 09:03  >>> 
Головні новини четверга і ночі: суд над Порошенком, антирекорд COVID-19...
19-06-2020, 09:28  >>> 
   ПолітикаПолітика
США визнали чотири китайських ЗМІ іноземними місіями...
23-06-2020, 09:22  >>> 
Зеленський пригрозив Ірану міжнародними судами...
22-06-2020, 00:56  >>> 
Справу щодо Томоса проти Порошенка відкрили за скаргою Філарета - джерело...
19-06-2020, 09:43  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Завод "Укрзалізниці" закупав за завищеними цінами гальма, які виготовлялись "кустарно"...
19-06-2020, 10:05  >>> 
США продадуть Україні катери та озброєння на $600 млн...
18-06-2020, 09:42  >>> 
Аеропорт "Київ" скасував усі рейси Wizz Air та інших компаній на найближчий час...
16-06-2020, 09:38  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Особливості переходу на податкову амортизацію із застосуванням «виробничого» методу...
23-06-2020, 13:37  >>> 
Запровадження програмних РРО: Актуальні питання-відповіді...
23-06-2020, 13:36  >>> 
Новації законодавства: додатковий перелік доходів нерезидентів, які підлягають оподаткуванню...
23-06-2020, 13:32  >>> 
   ВладаВлада
Через поломку урядового літака президент Хорватії не полетить на парад до Путіна...
23-06-2020, 09:35  >>> 
«За минулу добу зробили ПЛР-аналіз 736 проб, з яких 200 — позитивні», — Г. Слічна...
22-06-2020, 11:53  >>> 
Партія президента Сербії здобула абсолютну більшість на парламентських виборах...
22-06-2020, 09:54  >>> 
   КультураКультура
Державний меморіал у Бабиному Яру відкриють наступного року – Ткаченко...
23-06-2020, 09:23  >>> 
Поціновувачів джазової музики запрошують на підсумковий концерт Львівської Школи Джазу...
18-06-2020, 17:01  >>> 
Російськомовні серіали в Україні йдуть "на благо індустрії та економіки" – міністр культури Ткаченко...
12-06-2020, 01:59  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
00:47 Стільці для IKEA виробляють із незаконно вирубаного українського лісу - розслідування
00:45 На Рівненщині зросло число нових хворих на коронавірус
21:51 У Львові за численні крадіжки на 4 роки позбавили волі раніше судимого
21:48 У Львові засудили шахрая, який ошукав жінку на понад 160 тис грн
21:48 Змінено режим роботи податкових органів Львівщини
17:34 Аеропорт «Львів» зняв ознайомче відео із правилами безпеки, яких тепер потрібно дотримуватись пасажирам
17:33 У Львові посилять заходи з дезінфекції міста і перевірку дотримання карантинних заходів
15:58 У Львові розпочали будівництво нового спортивного комплексу
15:57 На COVID-19 протестували більшість львівських освітян, які працюватимуть під час ЗНО
15:56 Прошу всіх мешканців, які бачать порушення правил карантину, повідомляти про це поліцію, — С. Бабак

   Анонси
11 лютого – сесія Львівської обласної ради...
30-01-2020, 16:49  >>> 
Прокурорка Львівщини Ірина Діденко у вівторок, 28 січня, прибуде до міста Дрогобич для зустрічі з громадою та особистого прийому громадян...
20-01-2020, 13:26  >>> 
Львів’ян запрошують на концерт «Щедрий вечір з Добрим Джазом»...
02-01-2020, 13:44  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования