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Газопостачання Чернівців опинилось під загрозою через підтоплення
|Суспільство | 24-06-2020, 09:16
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|Через паводок газопостачання в Чернівцях опинилось під загрозою. Наразі тиск у газопроводі підтримують з резервного напрямку.
Джерело: виконавчий директор "Регіональної газової компанії" Олег Ніконоров у facebook
Деталі: Перехід, що забезпечує газом обласний центр, відключений. На дюкерних переходах чергують аварійні бригади. Наразі близько 1000 абонентів вже відключені від газопостачання.
Нагадаємо:
На Івано-Франківщині 2 людини загинули і одна вважається безвісти зниклою через непогоду в області.
Під час брифінгу очільник облдержадміністрації Івано-Франківщини Віталій Федорів розповів, що внаслідок негоди в області підтоплені кілька сотень господарств, а 24 червня погода знову погіршиться.
У Чернівецькій області 24 червня очікують підйом води у річці Прут, внаслідок чого будуть затоплені значні площі сільгоспугідь в декількох районах, автодорога і два ринки в Чернівцях.
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