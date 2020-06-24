Газопостачання Чернівців опинилось під загрозою через підтоплення Суспільство | 24-06-2020, 09:16 0 56 Через паводок газопостачання в Чернівцях опинилось під загрозою. Наразі тиск у газопроводі підтримують з резервного напрямку.



Джерело: виконавчий директор "Регіональної газової компанії" Олег Ніконоров у facebook



Деталі: Перехід, що забезпечує газом обласний центр, відключений. На дюкерних переходах чергують аварійні бригади. Наразі близько 1000 абонентів вже відключені від газопостачання.







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На Івано-Франківщині 2 людини загинули і одна вважається безвісти зниклою через непогоду в області.

Під час брифінгу очільник облдержадміністрації Івано-Франківщини Віталій Федорів розповів, що внаслідок негоди в області підтоплені кілька сотень господарств, а 24 червня погода знову погіршиться.

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