Шмигаль летить на Прикарпаття через паводки Суспільство | 24-06-2020, 09:32 0 72 Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вилітає в Івано-Франківську область через паводки, щоб скоординувати роботи з подолання наслідків стихії.



Джерело: Шмигаль у Telegram і Facebook



Пряма мова: "Жахливі паводки на Прикарпатті, Буковині та Закарпатті. Вилітаю в Івано-Франківську область, щоб на місці скоординувати діяльність органів влади у подоланні наслідків негоди".







Деталі: За даними рятувальників, станом на 4-ту ранку 24 червня на території 15 районів Івано-Франківської області було підтоплено 4596 житлових будинків, пошкоджено 427 км автодоріг, зруйновано 90 мостів та 110 км автошляхів.