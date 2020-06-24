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| Газета №35 (55) / 2014
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Новий антирекорд: в Україні за добу 940 хворих на COVID-19
|Суспільство | 24-06-2020, 09:41
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|За добу 23 червня діагноз COVID-19 в Україні підтвердили 940 особам, 16 хворих померли, 453 одужали.
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Джерело: дані РНБО
Деталі: За весь час пандемії коронавірусну хворобу в Україні виявили у 39 014 осіб, 1 051 людина померла від ускладнень, 17 409 людей одужали. Зараз хворіють від коронавірусу 20 554 особи.
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