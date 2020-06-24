ПРЕСРЕЛІЗ Суспільство | 24-06-2020, 10:11 0 56



Суд конфіскував валюту, яку виявили під час митного контролю



За рішенням суду першої інстанції на вимогу Галицької митниці до громадянина, який перевозив 500 000 (п’ятсот тисяч) євро та 240 000 (двісті сорок тисяч) доларів США без документів, які засвідчують їх законне походження - накладено адміністративне стягнення у вигляді конфіскації коштів та штрафу.



Раніше, в пункті пропуску «Угринів», в напрямку «В’їзд в Україну» смугою руху «зелений коридор» заїхав автомобіль «MERCEDES-BENZ» під керуванням громадянина України, який повертався з Республіки Польщі. Під час митного контролю, в рюкзаку, який знаходився між водійським та пасажирськими сидіннями, серед особистих, без ознак приховування було виявлено іноземну валюту в еквіваленті 500 000 (п’ятсот тисяч) євро та 240 000 (двісті сорок тисяч) доларів США. Громадянин не повідомив співробітникам митниці про наявність валюти, а також не надав дозволу на її переміщення.



За цим фактом було складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 МК України. Кошти, дозволені законом до переміщення, 10 000 (десять тисяч) Євро, було повернуто громадянину. Надалі справу скерували до суду, який прийняв рішення про конфіскації предмету правопорушення (вилученої валюти 490 000 (чотириста дев'яносто тисяч) Євро та 240 000 (двісті сорок тисяч) доларів США, а також штрафу в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

