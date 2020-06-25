Виробництво спирту етилового з 1 липня 2020 року може здійснюватися суб'єктами господарювання, які мають відповідну ліцензію, незалежно від форми власності Суспільство | 24-06-2020, 15:26 0 101



Головне управління ДПС у м. Києві повідомляє, що з 1 липня 2020 року виробництво спирту етилового (у тому числі як лікарського засобу), спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, зернового дистиляту, біоетанолу може здійснюватися суб'єктами господарювання незалежно від форми власності, які мають відповідну ліцензію.

Зазначені зміни внесено до Закону України від 19.12.1995 № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» Законом України від 03.12.2019 № 318-IX.

Більш детально із зазначеними змінами можна ознайомитись за посиланням: https://tax.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/422369.html



