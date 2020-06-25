ПРЕСРЕЛІЗ...

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Суспільство | 24-06-2020, 17:59Коментарів: 0 0 Переглядів: 60 60    

З 1 липня максимальний розмір допомоги по безробіттю
збільшиться до 8788 гривень - КМЦЗ
З 1 липня, відповідно до Закону про Державний бюджет України на 2020 рік, збільшиться один з ключових соціальних стандартів - прожитковий мінімум. Від його розміру залежать соціальні та трудові виплати, зокрема, розмір максимальної допомоги по безробіттю. Про це повідомив директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич.
«Сьогодні прожитковий мінімум на одну особу становить для працездатних осіб 2102 грн, а з 1 липня зросте до 2197 грн. Це означає, що ті, хто отримує максимальну допомогу по безробіттю (яка вираховується у відсотковому співвідношенні від середнього доходу за останні 6 місяців роботи і не може перевищувати зараз чотири прожиткові мінімуми, тобто 8408 грн), з 1 липня будуть отримувати більше - 8788 грн за місяць», - зауважив очільник КМЦЗ.
Що ж до розміру мінімальної допомоги по безробіттю, то він залишиться без змін. На період карантину Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття збільшив мінімальний розмір допомоги по безробіттю із 650 до 1000 гривень. Мінімальний розмір допомоги по безробіттю встановлюється для осіб, зазначених у ч. 2 ст. 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (застраховані особи, визнані в установленому порядку безробітними, які протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менше шести місяців).
За даними Київського міського центру зайнятості, на 23 червня допомогу по безробіттю в столиці отримували понад 20 тисяч безробітних, серед них мінімальну, у розмірі 1000 гривень – 3400 безробітних, а максимальну допомогу по безробіттю – понад 5900 осіб (30 відсотків усіх безробітних).
Більш детальну інформацію та фото Ви можете отримати у відділі інформаційної роботи, звернувшись за електронною адресою kmcz-info@ukr.net або за телефоном 277-37-88.
Київський міський центр зайнятості сьогодні це:
10 районних філій.
Безкоштовні послуги для безробітних та роботодавців.
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