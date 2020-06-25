До столичної податкової завітав Євген Кошовий, аби задекларувати доходи за минулий рік Суспільство | 24-06-2020, 18:04 0 82



Напередодні, до Центру обслуговування платників ДПІ у Дарницькому районі завітав актор студія «Квартал 95», відомий шоумен та ведучий Євген Кошовий, аби подати декларацію про майновий стан і доходи.

За словами Євгена, сплата податків – не тема для гумору і до цього обов’язку необхідно ставитися дуже серйозно, адже від цього залежить майбутнє країни.

Дякуємо Євгену Кошовому за сумлінність та приклад для наслідування!



Шановні платники, Головне управління ДПС у м. Києві нагадує, що кампанія декларування - 2020 добігає кінця! Тож встигніть і ви виконати свій конституційний обов’язок!













