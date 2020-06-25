У Каліфорнії стався землетрус Суспільство | 25-06-2020, 01:34 0 118 В штаті Каліфорнія стався землетрус магнітуУ Каліфорнії стався землетрус дою 5,8 за шкалою Ріхтера.



Джерело: Геологічна служба США



Деталі: Осередок поштовхів залягав в окрузі Іньо, що у центральній частині штату. Двома днями раніше в цьому регіоні фіксували поштовхи магнітудою 4,6 бала



Наразі інформація про руйнування та постраждалих не надходила.