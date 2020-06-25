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У Каліфорнії стався землетрус
|Суспільство | 25-06-2020, 01:34
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|В штаті Каліфорнія стався землетрус магнітуУ Каліфорнії стався землетрус дою 5,8 за шкалою Ріхтера.
Джерело: Геологічна служба США
Деталі: Осередок поштовхів залягав в окрузі Іньо, що у центральній частині штату. Двома днями раніше в цьому регіоні фіксували поштовхи магнітудою 4,6 бала
Наразі інформація про руйнування та постраждалих не надходила.
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