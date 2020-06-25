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В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки у найближчі дні
|Суспільство | 25-06-2020, 01:35
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|У сході країни та ще у двох областях 25−27 червня оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Джерело: пресслужба ДСНС
Дослівно: "Увага! Попередження про пожежну небезпеку!
25-27 червня у східних, Сумській та Запорізькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки".
Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що рівень води Дністра може піднятися до небезпечних відміток через опади 25 червня.
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