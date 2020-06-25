В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки у найближчі дні Суспільство | 25-06-2020, 01:35 0 98 У сході країни та ще у двох областях 25−27 червня оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.



Джерело: пресслужба ДСНС



Дослівно: "Увага! Попередження про пожежну небезпеку!



25-27 червня у східних, Сумській та Запорізькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки".



Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що рівень води Дністра може піднятися до небезпечних відміток через опади 25 червня.