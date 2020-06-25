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В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки у найближчі дні

Суспільство | 25-06-2020, 01:35Коментарів: 0 0 Переглядів: 98 98    
У сході країни та ще у двох областях 25−27 червня оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Джерело: пресслужба ДСНС

Дослівно: "Увага! Попередження про пожежну небезпеку!

25-27 червня у східних, Сумській та Запорізькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки".

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що рівень води Дністра може піднятися до небезпечних відміток через опади 25 червня.
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