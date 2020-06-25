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Понад 1,5 мільярда гривень податкових платежів надійшло від підприємств торгівлі Львівщини до державної казни за п’ять місяців 2020 року
|Суспільство | 25-06-2020, 13:51
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Як повідомили в управлінні податкового моніторингу Головного управління ДПС у Львівській області від підприємств торгівлі у січні-травні 2020 року до Зведеного бюджету України надійшло 1 557,5 млн. грн. податкових платежів. Це на 261,5 млн. грн. або на 20,2 %. більше, ніж у січні-травні 2019 року.
Питома вага цієї галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету складає 14,6 відсотка.
Найбільшими платниками торгівельної галузі є ТОВ "Горицвіт Сервіс", ПРАТ "Галнафтохiм", ТзОВ "Овацiя", ПрАТ "IДС Аква Сервiс" , ТЗОВ “Тропік”, СП “Львів-Трейдінг”, ТОВ "АТБ-Маркет", ТЗОВ “Маркет Універсал Лтд”, ТОВ "Паливторг", ТОВ "Спринтер Центр", ТЗОВ “Йозера Україна”, ТЗОВ Фiрма "Медфарм", ТЗОВ "ТД"ЛТФ ЛТД", ТОВ "Молочна Компанiя "Галичина".
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