«Ювелірна справа» Суспільство | 25-06-2020, 14:23 0 54



Водій мікроавтобуса приховав від митного контролю ювелірне знаряддя вартістю близько 600 тис. грн.



Товар митники виявили за допомогою стаціонарної системи для сканування транспортних засобів у пункті пропуску «Краківець-Корчова». Згідно з документами водій перевозив з Республіки Польщі частини для дитячих візочків. Однак під час перегляду зображення переміщуваного вантажу було виявлено сторонні вкладення. Після вивантаження товару серед задекларованих коробок з елементами дитячих візків митники знайшли понад 500 упаковок з ювелірними борами та лігатурою для сплавів білого золота. Про наявність цього товару водій у декларації не вказав.



За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Товар вилучено. Його точну вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.

