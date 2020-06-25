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До кампанії декларування долучаються зірки спорту

Суспільство | 25-06-2020, 14:35Коментарів: 0 0 Переглядів: 60 60    


Свої доходи також задекларував видатний футбольний наставник, головний тренер збірної U-20 - чемпіонів світу 2019, Олександр Петраков.
У рамках проведення цьогорічної кампанії декларування до Центру обслуговування платників ДПІ у Солом’янському районі міста Києва завітав відомий футболіст та заслужений тренер України Олександр Петраков. Нагадаємо, що наприкінці минулого року Українська асоціація футболу та її партнери виплатили збірній чемпіонів на чолі з Олександром Васильовичем рекордні преміальні за їх історичне досягнення.
Фахівці ЦОП ДПІ надали Олександру Петракову всю необхідну інформацію щодо порядку заповнення та подання декларації. За словами тренера, сплата податків і декларування доходів - обов'язок та відповідальність кожного громадянина, адже від цього залежить подальший розвиток країни!
Столична податкова дякує Олександру Петракову за його активну громадянську позицію та бажає нових перемог і досягнень на посаді головного тренера збірної U-17 Української асоціації футболу, де він продовжує працювати. Запрошуємо громадян також виконати свій конституційний обов' язок, і задекларувати доходи.
Нагадуємо, декларацію про майновий стан і доходи необхідно подати до територіального органу податкової служби за місцем своєї податкової адреси, або зробити це онлайн.
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