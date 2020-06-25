Нагадуємо громадянам про доходи, отримані у 2019 році, які слід задекларувати не пізніше 30 червня 2020 року Суспільство | 25-06-2020, 16:58 0 30

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що у зв’язку з набранням чинності Закону України від 17.03.2020 р.№533-ІХ до завершення кампанії декларування громадянами доходів, отриманих у 2019 році, залишилось два тижні. Останній день подання декларації про майновий стан та доходи – 30 червня 2020 року.

Зобов’язані подати річну декларацію про майновий стан і доходи громадяни, які у 2019 році отримали:

· доходи з яких при їх нарахуванні чи виплаті податок на доходи фізичних осіб не утримувався, але які не є звільненими від оподаткування;

· доходи від особи, яка не є податковим агентом, в тому числі:

- від здачі в оренду власного рухомого чи нерухомого майна,

- продажу (обміну) власного майна,

- продажу власної сільгосппродукції фізичним особам, тощо;

· спадщину (дарунок) від осіб, які не є членами сім’ї першого та другого ступеня споріднення;

· інвестиційні доходи від операцій з інвестиційними активами;

· іноземні доходи;

· доходи у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, у разі якщо його сума перевищує 25 відс. однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року.

Cума податкового зобов’язання, зазначена в поданій річній декларації, сплачується громадянами самостійно до 1 жовтня 2020 року.

Одночасно повідомляю, що неподання або несвоєчасне подання декларації про майновий стан і доходи тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 170 гривень (п.120.1 ст.120 Податкового кодексу України) та адміністративну відповідальність в розмірі від 3-ох до 8-ми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст.164-1 КпАП).



Операції з обміну валюти особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування в окремих випадках слід декларувати

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що у разі, якщо особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, здійснює операцію з обміну валюти, така особа набуває новий актив (грошові кошти у новій валюті), правочини та видатки, пов’язані з валютно – обмінними операціями, підлягають відображенню у розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» декларації (у випадку, коли розмір разового видатку чи вартість предмета правочину перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року (далі − 50ПМ)).

Крім того, у разі здійснення разового видатку (на купівлю валюти) на суму, яка перевищує 50 ПМ, суб’єкт декларування (на якого поширюються вимоги частини другої статті 52 Закону України «Про запобігання корупції») повинен подати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 46 Закону України «Про запобігання корупції» в декларації зазначаються відомості про видатки, а також будь-які інші правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у суб’єкта декларування виникає або припиняється право власності, на нерухоме майно або рухоме майно, нематеріальні та інші активи, а також виникають фінансові зобов’язання.



Задекларуйте доходи від продажу цінних паперів

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що якщо фізична особа, яка протягом звітного року продає інвестиційний актив (корпоративні права) та отримує інвестиційний прибуток, така особа повинна включити суму такого прибутку до загального річного оподатковуваного доходу та подати річну декларацію про майновий стан і доходи.

Так, інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу та його вартістю, що визначається із суми документально підтверджених витрат на придбання такого активу.

Документами, що підтверджують фактично понесені витрати на попереднє придбання цінних паперів, є договори купівлі-продажу, виписки зберігачів під кожне замовлення, завірені печатками зберігачів, акти приймання-передачі цінних паперів, касові документи при готівкових розрахунках через касу або розрахункові документи при безготівкових розрахунках.

Податкова декларація про майновий стан і доходи подається до 1 липня 2020 року. Тобто, останній день подання декларації – 30 червня 2020 року.

Податкові зобов’язання, визначені фізичними особами у таких деклараціях, мають бути сплачені до 01 жовтня 2020 року.

Також нагадую про можливість подання декларацій в електронній формі у режимі онлайн через Електронний кабінет платника.

Не підлягає оподаткуванню та не включається до загального річного оподатковуваного доходу дохід, отриманий протягом звітного податкового року від продажу інвестиційних активів, якщо сума такого доходу не перевищує суму, визначену в абзаці першому п.п.169.4.1 п.169.4 ст.169 Податкового кодексу України (у 2019 році – 2690 гривень).



Отримали спадщину у 2019 році від дядька – подайте декларацію про майновий стан і доходи до 01.07.2020

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що до 01.07.2020 триває кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2019 році.

Зокрема, подати податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі – Декларація) за наслідками звітного податкового року зобов’язані фізичні особи, які отримали спадщину.

Декларація подається до контролюючого органу за податковою адресою (тобто за місцем реєстрації згідно з паспортними даними) не пізніше 30 червня 2020 року.

Звертаю увагу, що оподаткування спадщини залежить від ступеня споріднення спадкоємця та спадкодавця, а також від резидентського статусу цих осіб.

Так, об’єкти спадщини, що успадковуються членами сім’ї спадкодавця І та ІІ ступенів споріднення, оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО).

Вартість будь-якого об’єкта спадщини, що успадковується спадкоємцями, які не є членами сім’ї спадкодавця І та ІІ ступенів споріднення, оподатковується ПДФО за ставкою 5%.

Об’єкти спадщини, що успадковуються спадкоємцем від спадкодавця-нерезидента, та об’єкти спадщини, що успадковуються спадкоємцем-нерезидентом від спадкодавця-резидента оподатковуються ПДФО за ставкою 18 %.

Фізичні особи, які отримали у спадщину об’єкти спадщини, що оподатковуються за нульовою ставкою ПДФО, Декларацію можуть не подавати, якщо у них відсутні інші підстави для подання річної податкової Декларації.

Довідково:

► членами сім’ї фізичної особи І ступеня споріднення є її батьки, її чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені;

► членами сім’ї фізичної особи ІІ ступеня споріднення вважаються її рідні брати та сестри, її баба та дід з боку матері і з боку батька, онуки.

