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Щодо обов’язку громадян задекларувати доходи

Суспільство | 25-06-2020, 17:01Коментарів: 0 0 Переглядів: 29 29    

отримані у 2019 році
Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби, річна декларація про майновий стан і доходи за 2019 рік, визначена ст. 179 Податкового кодексу України, подається до 01 липня 2020 року, крім випадків передбачених розд. IV Податковим кодексом України, коли така Декларація може бути подана пізніше цього строку.
Останній день подання декларації про майновий стан та доходи - 30 червня 2020 року. 
Громадяни, які отримали доходи, що відповідно до ст. 179 Податкового кодексу України є обов’язковими до декларування, зобов’язані подати декларацію про майновий стан і доходи та сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій податковій декларації.
Cума податкового зобов’язання, зазначена в поданій річній декларації, сплачується громадянами самостійно до 1 жовтня 2020 року.
Крім цього, повідомляємо, що Декларація подається за вибором платника податків, якщо інше не передбачено Податковим кодексом України, в один із таких способів:
а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;
б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
в) засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги".
У разі уникнення фізичною особою, свого податкового обов’язку, контролюючий орган приймає рішення про проведення перевірки та самостійно визначає суму податкового зобов'язання. Одночасно, вказане порушення тягне за собою накладення на платника податків штрафу в розмірі 25 відсотків суми визначеного податкового зобов'язання.
Враховуючи вищевказане, нагадуємо, що громадяни, які ще не задекларували отримані доходи у 2019 році, зобов’язані подати декларацію про майновий стан і доходи та самостійно сплатити суму податкового зобов’язання.
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