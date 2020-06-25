В Україну повертається спека, антициклон прожене дощі, але не скрізь Суспільство | 25-06-2020, 17:02 0 118 Найближчої доби в Україні прогнозують суху сонячну погоду.



Джерело: синоптик Наталка Діденко



Пряма мова: "Завтра антициклон на ім‘я Utz порозкидає на всі боки дощі, як вправний боєць сумо супротивника, і в більшості областей України переважатиме суха сонячна погода.



Локально поллє на північному сході, а також дощі з грозами знову пройдуть у прикарпатських областях".



Деталі: Температура повітря підніметься до +26+32 градусів, на заході буде рохи свіжіше, +24+28 градусів.



У Києві в п'ятницю переважно без опадів, +28+30 градусів.



За словами Діденко, найближчий дощ очікується на День Конституції.



Водночас повного припинення опадів, стійкого сухого періоду на заході України поки що не видно.