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В Україну повертається спека, антициклон прожене дощі, але не скрізь
|Суспільство | 25-06-2020, 17:02
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|Найближчої доби в Україні прогнозують суху сонячну погоду.
Джерело: синоптик Наталка Діденко
Пряма мова: "Завтра антициклон на ім‘я Utz порозкидає на всі боки дощі, як вправний боєць сумо супротивника, і в більшості областей України переважатиме суха сонячна погода.
Локально поллє на північному сході, а також дощі з грозами знову пройдуть у прикарпатських областях".
Деталі: Температура повітря підніметься до +26+32 градусів, на заході буде рохи свіжіше, +24+28 градусів.
У Києві в п'ятницю переважно без опадів, +28+30 градусів.
За словами Діденко, найближчий дощ очікується на День Конституції.
Водночас повного припинення опадів, стійкого сухого періоду на заході України поки що не видно.
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