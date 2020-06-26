У передмісті Тегерана стався потужний вибух Суспільство | 26-06-2020, 09:15 0 15 На південному сході від Тегерана (Іран), поблизу військового комплексу стався потужний вибух.



Джерело: державне телебачення Ірану, передає The Guardian



Деталі: Попередньо відомо, що на околиці військового комплексу Парчин, який розташований в 30 кілометрах від Тегерана, стався вибух промислового бензобака.



Міністерство оборони Ірану підтвердило інформацію про вибух, але зазначило, що інцидент не має ніякого відношення до військових баз там.





Що було раніше:



Іран офіційно визнав, що збив український пасажирський літак авіакомпанії МАУ. У літаку було 167 пасажирів та 9 членів екіпажу, усі 176 осіб загинули.

11 травня Іран запустив ракету в свій військовий корабель. Загинули до 40 людей