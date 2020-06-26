   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 26/06/2020 Головні новини четверга і ночі: призначення Шкарлета, антирекорд COVID-19...>> Формування Росії 7 разів обстріляли українських військових, одного бійця поранено...>> У Міністра фінансів Мексики діагностували COVID-19...>> У світі за добу виявили 180 тисяч випадків коронавірусу, 80 тисяч в США та Бразилії...>> У передмісті Тегерана стався потужний вибух...>> На Буковині виявили ще 51 випадок захворювання на COVID-19...>> SpaceX запускає чергову партію супутників. На орбіті Землі вже 538 модулів системи Starlink...>> На Рівненщині підтверджено майже 100 нових випадів COVID-19...>> Станом на ранок на Львівщині 4836 інфікованих коронавірусом...>> НА КОРДОНІ З РУМУНІЄЮ ПРИКОРДОННИКИ ВИЯВИЛИ В УКРАЇНЦЯ НАВУШНИКІВ НА 150 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Ігор СМЕШКО: «Аплодисментів нащадків – не буде»...
 >>> 
Звернення голови Львівської ОДА до мешканців Львівщини...
 >>> 
«Плануючи рік культури, я хочу, щоб ми здивували світ, здивували себе і заклали фундамент на багато наступних десятиліть», — А. Садовий...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
У Львові обрали запобіжний захід підозрюваній в убивстві родича...
25-06-2020, 12:12  >>> 
Убивство "Сармата": обвинувачений пояснив, чому просився на море...
23-06-2020, 10:07  >>> 
Справа Гандзюк: підозрюваного голову Херсонської облради взяли під варту...
19-06-2020, 09:17  >>> 
   Здоров'яЗдоров
У Міністра фінансів Мексики діагностували COVID-19...
26-06-2020, 09:17  >>> 
У світі за добу виявили 180 тисяч випадків коронавірусу, 80 тисяч в США та Бразилії...
26-06-2020, 09:16  >>> 
На Буковині виявили ще 51 випадок захворювання на COVID-19...
26-06-2020, 09:14  >>> 

У передмісті Тегерана стався потужний вибух

Суспільство | 26-06-2020, 09:15Коментарів: 0 0 Переглядів: 15 15    
На південному сході від Тегерана (Іран), поблизу військового комплексу стався потужний вибух.

Джерело: державне телебачення Ірану, передає The Guardian

Деталі: Попередньо відомо, що на околиці військового комплексу Парчин, який розташований в 30 кілометрах від Тегерана, стався вибух промислового бензобака.

Міністерство оборони Ірану підтвердило інформацію про вибух, але зазначило, що інцидент не має ніякого відношення до військових баз там.


Що було раніше:

Іран офіційно визнав, що збив український пасажирський літак авіакомпанії МАУ. У літаку було 167 пасажирів та 9 членів екіпажу, усі 176 осіб загинули.
11 травня Іран запустив ракету в свій військовий корабель. Загинули до 40 людей
   Новини по темі: Суспільство
Формування Росії 7 разів обстріляли українських військових, одного бійця поранено...
26-06-2020, 09:18  >>> 
У передмісті Тегерана стався потужний вибух...
26-06-2020, 09:15  >>> 
НА КОРДОНІ З РУМУНІЄЮ ПРИКОРДОННИКИ ВИЯВИЛИ В УКРАЇНЦЯ НАВУШНИКІВ НА 150 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ...
26-06-2020, 09:08  >>> 
В Україну повертається спека, антициклон прожене дощі, але не скрізь...
25-06-2020, 17:02  >>> 
Щодо обов’язку громадян задекларувати доходи...
25-06-2020, 17:01  >>> 
Отримали у 2019 році дохід – задекларуйте його не пізніше 30.06.2020!...
25-06-2020, 16:59  >>> 
Нагадуємо громадянам про доходи, отримані у 2019 році, які слід задекларувати не пізніше 30 червня 2020 року...
25-06-2020, 16:58  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини четверга і ночі: призначення Шкарлета, антирекорд COVID-19...
26-06-2020, 09:19  >>> 
Головні новини середи і ночі: повені на Західній Україні, незаконна вирубка лісу...
25-06-2020, 09:40  >>> 
Головні новини вівторка і ночі: "засранці" далекобійники, потопи на Прикарпатті...
24-06-2020, 09:26  >>> 
   ПолітикаПолітика
Сльозогінний газ і поранені поліцейські: Чорногорією прокотилися протести...
25-06-2020, 09:41  >>> 
США ввели персональні санкції проти Ірану через поставки бензину для Венесуели...
25-06-2020, 09:36  >>> 
Трамп і Дуда обговорили присутності американських військ в Польщі...
25-06-2020, 09:22  >>> 
   Діловий світДіловий світ
SpaceX запускає чергову партію супутників. На орбіті Землі вже 538 модулів системи Starlink...
26-06-2020, 09:14  >>> 
Космічний корабель SpaceX Crew Dragon повернеться на Землю у серпні...
25-06-2020, 09:29  >>> 
Стільці для IKEA виробляють із незаконно вирубаного українського лісу - розслідування...
24-06-2020, 00:47  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Формування Росії 7 разів обстріляли українських військових, одного бійця поранено...
26-06-2020, 09:18  >>> 
У передмісті Тегерана стався потужний вибух...
26-06-2020, 09:15  >>> 
НА КОРДОНІ З РУМУНІЄЮ ПРИКОРДОННИКИ ВИЯВИЛИ В УКРАЇНЦЯ НАВУШНИКІВ НА 150 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ...
26-06-2020, 09:08  >>> 
   ВладаВлада
Завтра, 26 червня, ЛКП «Залізничнетеплоенерго» відновлює подачу гарячої води...
25-06-2020, 13:53  >>> 
Через поломку урядового літака президент Хорватії не полетить на парад до Путіна...
23-06-2020, 09:35  >>> 
«За минулу добу зробили ПЛР-аналіз 736 проб, з яких 200 — позитивні», — Г. Слічна...
22-06-2020, 11:53  >>> 
   КультураКультура
Державний меморіал у Бабиному Яру відкриють наступного року – Ткаченко...
23-06-2020, 09:23  >>> 
Поціновувачів джазової музики запрошують на підсумковий концерт Львівської Школи Джазу...
18-06-2020, 17:01  >>> 
Російськомовні серіали в Україні йдуть "на благо індустрії та економіки" – міністр культури Ткаченко...
12-06-2020, 01:59  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
09:19 Головні новини четверга і ночі: призначення Шкарлета, антирекорд COVID-19
09:18 Формування Росії 7 разів обстріляли українських військових, одного бійця поранено
09:17 У Міністра фінансів Мексики діагностували COVID-19
09:16 У світі за добу виявили 180 тисяч випадків коронавірусу, 80 тисяч в США та Бразилії
09:15 У передмісті Тегерана стався потужний вибух
09:14 На Буковині виявили ще 51 випадок захворювання на COVID-19
09:14 SpaceX запускає чергову партію супутників. На орбіті Землі вже 538 модулів системи Starlink
09:12 На Рівненщині підтверджено майже 100 нових випадів COVID-19
09:10 Станом на ранок на Львівщині 4836 інфікованих коронавірусом
09:08 НА КОРДОНІ З РУМУНІЄЮ ПРИКОРДОННИКИ ВИЯВИЛИ В УКРАЇНЦЯ НАВУШНИКІВ НА 150 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ

   Анонси
11 лютого – сесія Львівської обласної ради...
30-01-2020, 16:49  >>> 
Прокурорка Львівщини Ірина Діденко у вівторок, 28 січня, прибуде до міста Дрогобич для зустрічі з громадою та особистого прийому громадян...
20-01-2020, 13:26  >>> 
Львів’ян запрошують на концерт «Щедрий вечір з Добрим Джазом»...
02-01-2020, 13:44  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования