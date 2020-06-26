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КУРСАНТИ - ПРИКОРДОННИКИ СПІЛЬНО З ОПЕРАТИВНИКАМИ МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ ВИЯВИЛИ МІСЦЕ НАКОПИЧЕННЯ СИГАРЕТ ТА ЗАТРИМАЛИ ТЮТЮНОВИХ КОНТРАБАНДИСТІВ
|Суспільство | 26-06-2020, 10:05
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Курсанти-прикордонники продовжують стажування на ділянці Мукачівського загону та, вкотре демонструють готовність до ефективного захисту українських кордонів.
Так, учора в ході реалізації оперативної інформації про можливу протиправну діяльність, спільний прикордонний наряд відділу «Ділове», у складі якого перебували військовослужбовці оперативно-розшукового відділу та курсанти, виявили місце накопичення тютюнових виробів та затримали двох чоловіків, ймовірно причетних до незаконної оборудки. Вказані громадяни раніше вже затримувались прикордонниками за спроби порушення державного кордону з метою переміщення тютюнових виробів.
У сховку контрабандистів знаходилось 10 пакунків з 5 000 пачок сигарет без акцизних марок. Про виявлення ознак кримінального правопорушення передбаченого ст.204 КК України "Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів", направлено повідомлення до Головного управління ДФС та Нацполіції в Закарпатській області.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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