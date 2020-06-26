|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
30 червня – кінцевий термін для подання декларації про майновий стан і доходи за 2019 рік
|Суспільство | 26-06-2020, 14:45
| 0 89
|
Головне управління ДПС у м. Києві нагадує, що 30 червня 2020 року є останнім днем подання податкової декларації про майновий стан і доходи за 2019 рік:
- фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність;
- громадянами, які в 2019 році отримували доходи, що підлягають декларуванню.
Звертаємо увагу, подати декларацію можна засобами електронного зв’язку в «Електронному кабінеті» за допомогою електронного сервісу, який передбачає часткове автоматичне заповнення декларації на підставі облікових даних платника, відомостей щодо нарахованих (виплачених) доходів, наявних в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та відомостей щодо об’єктів нерухомого (рухомого) майна.
Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua/, а також через офіційний вебпортал ДПС.
Сплатити суму податкового зобов’язання, яке платниками визначено в декларації до сплати, необхідно до 1 жовтня 2020 року.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Відомий артист Михайло Хома (DZIDZIO) задекларував свої доходи...
|26-06-2020, 14:50
| >>>
|Змінено графік роботи столичної податкової на період дії карантину...
|26-06-2020, 14:48
| >>>
|Ліс і повені: експертний висновок вчених...
|26-06-2020, 14:47
| >>>
|На 1,1 мільярд гривень поповнили бюджет підприємства Львівщини, які здійснюють операції з нерухомим майном за 5 місяців 2020 року...
|26-06-2020, 14:46
| >>>
|30 червня – кінцевий термін для подання декларації про майновий стан і доходи за 2019 рік...
|26-06-2020, 14:45
| >>>
|Понад 1,2 мільярда гривень відшкодували ПДВ платникам податків на Львівщині за п’ять місяців 2020 року...
|26-06-2020, 14:05
| >>>
|КУРСАНТИ-ПРИКОРДОННИКИ НАБУЛИ ДОСВІД ЗАТРИМАННЯ БРАКОНЬЄРІВ...
|26-06-2020, 11:54
| >>>
|