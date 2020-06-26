На 1,1 мільярд гривень поповнили бюджет підприємства Львівщини, які здійснюють операції з нерухомим майном за 5 місяців 2020 року Суспільство | 26-06-2020, 14:46 0 48





Від підприємств Львівщини, які здійснюють операції з нерухомим майном у січні-травні 2020 року до Зведеного бюджету України надійшло 1 139,3 млн. грн. податкових платежів, що на 132,6 млн. грн. більше, ніж у січні-травні минулого року. Повідомили в управлінні податкового моніторингу Головного управління ДПС у Львівській області.



Питома вага цієї галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету складає 10,7 відсотка.



Найбільшими платниками даної галузі є Фiлiя ТзОВ "Нестле Україна" "Нестле Бiзнес Сервiс в Європi", ТОВ “ІТ -Техноресурс”, ТзОВ "Центр проект", ТзОВ "РСП "Шувар", ТОВ "Хазард", ТОВ «Ерікссон Едже Гравіті», ТзОВ "Айпiє-Л", ПРАТ «Техенерго», ТЗОВ «УТН Безпека», ТОВ "Українськi Iнформацiйнi Технологiї", ТОВ "Агентство Економiчної Безпеки "Ефорт", ТЗОВ “Память”, ДП «Львівський радіоремонтний завод», , ТЗОВ «Вівера груп», тощо.