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На 1,1 мільярд гривень поповнили бюджет підприємства Львівщини, які здійснюють операції з нерухомим майном за 5 місяців 2020 року
|Суспільство | 26-06-2020, 14:46
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Від підприємств Львівщини, які здійснюють операції з нерухомим майном у січні-травні 2020 року до Зведеного бюджету України надійшло 1 139,3 млн. грн. податкових платежів, що на 132,6 млн. грн. більше, ніж у січні-травні минулого року. Повідомили в управлінні податкового моніторингу Головного управління ДПС у Львівській області.
Питома вага цієї галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету складає 10,7 відсотка.
Найбільшими платниками даної галузі є Фiлiя ТзОВ "Нестле Україна" "Нестле Бiзнес Сервiс в Європi", ТОВ “ІТ -Техноресурс”, ТзОВ "Центр проект", ТзОВ "РСП "Шувар", ТОВ "Хазард", ТОВ «Ерікссон Едже Гравіті», ТзОВ "Айпiє-Л", ПРАТ «Техенерго», ТЗОВ «УТН Безпека», ТОВ "Українськi Iнформацiйнi Технологiї", ТОВ "Агентство Економiчної Безпеки "Ефорт", ТЗОВ “Память”, ДП «Львівський радіоремонтний завод», , ТЗОВ «Вівера груп», тощо.
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