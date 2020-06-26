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Ліс і повені: експертний висновок вчених
|Суспільство | 26-06-2020, 14:47
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Вчені Національного лісотехнічного університету України неодноразово брали участь в роботі комісій з вивчення причин стихійних лих, зокрема повеней, які за останні десятиліття відбувались в Карпатському регіоні.
Групою вчених НЛТУ України напрацьовано експертний висновок щодо катастрофічних паводків, які пройшли в червні 2020 року в Карпатському регіоні та пропозиції щодо мінімізації ризиків їх виникнення у майбутньому.
Ознайомитися з текстом експертного висновку можна за посиланням:
https://drive.google.com/file/d/1Pm6hVk2QBz9SHGrCZBoGL0nKhJb4ed-m/view
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