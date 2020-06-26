   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 26/06/2020 У Львові методом ІФА протестували 7951 особу: з них 896 мають антитіла до COVID-19...>> Синоптики застерігають про грозу та шквали до кінця доби...>> Від завтра лікарня швидкої медичної допомоги буде приймати пацієнтів з COVID-19...>> На вул. Чупринки, 42 ліквідовують провалля дорожнього покриття...>> У Львові встановили тариф на послуги з перероблення роздільно зібраних харчових та садових відходів...>> У Львові прийняли рішення про демонтаж ще двох МАФів...>> Біля Львівської міськради підняли кримськотатарський прапор...>> Вартість 1 кв. м комерційної оренди в місяць торік збільшилась до 61 грн...>> На виконавчому комітеті погодили План заходів «Зеленого міста» для Львова...>> Відомий артист Михайло Хома (DZIDZIO) задекларував свої доходи...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Ігор СМЕШКО: «Аплодисментів нащадків – не буде»...
 >>> 
Звернення голови Львівської ОДА до мешканців Львівщини...
 >>> 
«Плануючи рік культури, я хочу, щоб ми здивували світ, здивували себе і заклали фундамент на багато наступних десятиліть», — А. Садовий...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
У Львові обрали запобіжний захід підозрюваній в убивстві родича...
25-06-2020, 12:12  >>> 
Убивство "Сармата": обвинувачений пояснив, чому просився на море...
23-06-2020, 10:07  >>> 
Справа Гандзюк: підозрюваного голову Херсонської облради взяли під варту...
19-06-2020, 09:17  >>> 
   Здоров'яЗдоров
1 109 хворих на коронавірус за добу в Україні, 113 у Києві – антирекорди...
26-06-2020, 09:45  >>> 
У Міністра фінансів Мексики діагностували COVID-19...
26-06-2020, 09:17  >>> 
У світі за добу виявили 180 тисяч випадків коронавірусу, 80 тисяч в США та Бразилії...
26-06-2020, 09:16  >>> 

Відомий артист Михайло Хома (DZIDZIO) задекларував свої доходи

Суспільство | 26-06-2020, 14:50Коментарів: 0 0 Переглядів: 220 220    

Друзі, нагадуємо, що до завершення кампанії Декларування - 2020 залишилось всього 5 календарних днів. Попереду кілька святкових вихідних, тож, раптом ви не встигаєте відвідати податкову - скористайтеся Електронним кабінетом (https://cabinet.tax.gov.ua/) та подайте декларацію онлайн.
Саме таким чином цьогоріч подав декларацію відомий артист Михайло Хома (DZIDZIO).
Як це було - дивіться у сюжеті: https://youtu.be/072tHRU1yrQ

Якщо ви, як і DZIDZIO, також вирішите подати декларацію не відвідуючи податкову, пропонуємо вашій увазі відеоурок щодо заповнення декларації про майновий стан і доходи за посиланням:https://www.youtube.com/watch?v=YOhECvfE0Z4
   Новини по темі: Суспільство
Відомий артист Михайло Хома (DZIDZIO) задекларував свої доходи...
26-06-2020, 14:50  >>> 
Змінено графік роботи столичної податкової на період дії карантину...
26-06-2020, 14:48  >>> 
Ліс і повені: експертний висновок вчених...
26-06-2020, 14:47  >>> 
На 1,1 мільярд гривень поповнили бюджет підприємства Львівщини, які здійснюють операції з нерухомим майном за 5 місяців 2020 року...
26-06-2020, 14:46  >>> 
30 червня – кінцевий термін для подання декларації про майновий стан і доходи за 2019 рік...
26-06-2020, 14:45  >>> 
Понад 1,2 мільярда гривень відшкодували ПДВ платникам податків на Львівщині за п’ять місяців 2020 року...
26-06-2020, 14:05  >>> 
КУРСАНТИ-ПРИКОРДОННИКИ НАБУЛИ ДОСВІД ЗАТРИМАННЯ БРАКОНЬЄРІВ...
26-06-2020, 11:54  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини четверга і ночі: призначення Шкарлета, антирекорд COVID-19...
26-06-2020, 09:19  >>> 
Головні новини середи і ночі: повені на Західній Україні, незаконна вирубка лісу...
25-06-2020, 09:40  >>> 
Головні новини вівторка і ночі: "засранці" далекобійники, потопи на Прикарпатті...
24-06-2020, 09:26  >>> 
   ПолітикаПолітика
Американські винищувачі перехопили військові літаки РФ поблизу Аляски...
26-06-2020, 09:46  >>> 
Євроньюз: Україну внесли у список країн, яким можуть дозволити в’їзд до ЄС...
26-06-2020, 09:44  >>> 
Сльозогінний газ і поранені поліцейські: Чорногорією прокотилися протести...
25-06-2020, 09:41  >>> 
   Діловий світДіловий світ
SpaceX запускає чергову партію супутників. На орбіті Землі вже 538 модулів системи Starlink...
26-06-2020, 09:14  >>> 
Космічний корабель SpaceX Crew Dragon повернеться на Землю у серпні...
25-06-2020, 09:29  >>> 
Стільці для IKEA виробляють із незаконно вирубаного українського лісу - розслідування...
24-06-2020, 00:47  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Відомий артист Михайло Хома (DZIDZIO) задекларував свої доходи...
26-06-2020, 14:50  >>> 
Змінено графік роботи столичної податкової на період дії карантину...
26-06-2020, 14:48  >>> 
Ліс і повені: експертний висновок вчених...
26-06-2020, 14:47  >>> 
   ВладаВлада
Завтра, 26 червня, ЛКП «Залізничнетеплоенерго» відновлює подачу гарячої води...
25-06-2020, 13:53  >>> 
Через поломку урядового літака президент Хорватії не полетить на парад до Путіна...
23-06-2020, 09:35  >>> 
«За минулу добу зробили ПЛР-аналіз 736 проб, з яких 200 — позитивні», — Г. Слічна...
22-06-2020, 11:53  >>> 
   КультураКультура
Державний меморіал у Бабиному Яру відкриють наступного року – Ткаченко...
23-06-2020, 09:23  >>> 
Поціновувачів джазової музики запрошують на підсумковий концерт Львівської Школи Джазу...
18-06-2020, 17:01  >>> 
Російськомовні серіали в Україні йдуть "на благо індустрії та економіки" – міністр культури Ткаченко...
12-06-2020, 01:59  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
16:24 У Львові методом ІФА протестували 7951 особу: з них 896 мають антитіла до COVID-19
16:24 Синоптики застерігають про грозу та шквали до кінця доби
16:21 Від завтра лікарня швидкої медичної допомоги буде приймати пацієнтів з COVID-19
16:20 На вул. Чупринки, 42 ліквідовують провалля дорожнього покриття
16:18 У Львові встановили тариф на послуги з перероблення роздільно зібраних харчових та садових відходів
14:57 У Львові прийняли рішення про демонтаж ще двох МАФів
14:56 Біля Львівської міськради підняли кримськотатарський прапор
14:55 Вартість 1 кв. м комерційної оренди в місяць торік збільшилась до 61 грн
14:53 На виконавчому комітеті погодили План заходів «Зеленого міста» для Львова
14:50 Відомий артист Михайло Хома (DZIDZIO) задекларував свої доходи

   Анонси
11 лютого – сесія Львівської обласної ради...
30-01-2020, 16:49  >>> 
Прокурорка Львівщини Ірина Діденко у вівторок, 28 січня, прибуде до міста Дрогобич для зустрічі з громадою та особистого прийому громадян...
20-01-2020, 13:26  >>> 
Львів’ян запрошують на концерт «Щедрий вечір з Добрим Джазом»...
02-01-2020, 13:44  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования