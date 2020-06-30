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В Україні за 27 днів літа потонули понад 30 дітей
|Суспільство | 29-06-2020, 07:50
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|В Україні з початку червня на водоймах загинули "понад 30 дітей".
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій
Дослівно: "Загалом, з початку червня вода вже забрала життя більш ніж 30 юних громадян, віком до 18 років.
Тож, з метою попередження загибелі людей у літній період, рятувальники наголошують на неухильному дотриманні правил безпечної поведінки на воді!".
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