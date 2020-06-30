У Києві 45 нових випадків COVID-19, найбільше – в Шевченківському районі Суспільство | 29-06-2020, 09:44 0 150 За минулу добу, 28 червня, коронавірус підтвердили у 45 мешканців Києва, двоє людей померли.



Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Telegram



Деталі: Загалом у столиці вже 4980 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.



За минулу добу захворіли 17 жінок віком від 21 до 85 років, 27 чоловiкiв віком від 20 до 66 рокiв та 3-річна дівчинка.



До лікарень столиці госпіталізували 6 хворих.



Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Шевченківському районі – 10. У Дніпровському районі виявили 7 випадків, у Солом’янському, Оболонському та Голосіївському – по 5.



Одужали за минулу добу 5 киян. Усього коронавірус подолали 1552 мешканця столиці.



Що передувало: За минулу добу, 28 червня, в Україні виявили 646 випадків коронавірусу. При цьому 18 хворих померли і 93 – одужали.