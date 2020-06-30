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НА УКРАЇНСЬКО-УГОРСЬКОМУ КОРДОНІ ПОВНІСТЮ ВІДНОВЛЕНО РОБОТУ ЧОТИРЬОХ ПУНКТІВ ПРОПУСКУ
|Суспільство | 29-06-2020, 09:46
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Сьогодні, 29 червня з 1.00 на кордоні з Угорщиною повністю відновили роботу пункти «Вилок – Тисабеч», «Лужанка – Берегшурань», «Косино – Барабаш» та «Дзвінкове – Лонья».
Станом на 8.00 можливістю перетнути кордон у цих пунктах пропуску уже скористались 625 осіб, зокрема 185 на в’їзд в Україну та 440 на виїзд з України.
Для громадян України, які планують відвідати Угорщину, інформуємо:
ЩОДО КОРОТКОТЕРМІНОВОГО ВІДВІДУВАННЯ. На карантин не відправляють громадян України, які в’їжджають у 30-кілометрову зону. Від таких осіб не потребують додаткових підтверджуючих документів для в’їзду, але вони мають залишити територію Угорщини протягом 24 годин.
ЩОДО ТРАНЗИТНОГО ПРОЇЗДУ. В’їзд на територію Угорщини з метою транзитного проїзду дозволяється цілодобово за наявності в особи документа про постійне місце поживання, дозволу на перебування, посвідки на проживання, візи на тривале працевлаштування або іншого документа, що підтверджує право на тривале перебування у країні призначення, виданого офіційним органом цієї країни. До того ж, особа має надати згоду на перевірку на наявність COVID-19 та не мати ознак підозри на інфекцію.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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