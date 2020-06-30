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Групу нелегальних мігрантів затримали на кордоні з Польщею
|Суспільство | 29-06-2020, 13:53
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На Львівщині прикордонники затримали нелегальних «мандрівників», які під покровом ночі пробиралися через українсько-польський кордон.
Близько третьої години ночі 29 червня, прикордонний наряд відділу "Шегині" за допомогою тепловізійного пристрою помітив три обриси, що рухалися в бік кордону. На вказаний напрямок негайно вибула група реагування. Невдовзі охоронці кордону розшукали та, за 50 метрів до держрубежу, затримали невідомих. Чоловіки не мали жодних документів і стверджували, що усі троє являються громадянами Сирії. З метою працевлаштування вирішили потрапити до країн ЄС, однак для подорожі обрали незаконний спосіб.
Затриманих доставили до прикордонного підрозділу для складання документів про адмінправопорушення. Рішення щодо спроби порушення державного кордону, вчиненої групою осіб, прийматиме суд.
Прес-служба Мостиського прикордонного загону
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