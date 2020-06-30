Харківщина вже не відповідає критеріям послаблення карантину Суспільство | 29-06-2020, 13:57 0 324 Підвищився коефіцієнт виявлення випадків інфікування та динаміка захворюваності.



Джерело: МОЗ.



Деталі: Станом на ранок 29 червня у Харківській області відсоток виявлення інфікованих на COVID-19 становить 11,32 (норма – <11%). Динаміка захворюваності – 14,73% (норма – <10%).



Таким чином наразі в Україні не можуть послабити карантин Київ та 12 регіонів: Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська, Харківська, Хмельницька, Чернігівська області.





Передісторія: Наразі COVID-19 діагностували вже 43 628 українцям.