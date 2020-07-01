ВООЗ направить до Китаю експертів для пошуку джерела коронавірусу Суспільство | 30-06-2020, 09:31 0 136 Всесвітня організація охорони здоров’я незабаром має направити групу експертів до Китаю з метою пошуку джерела коронавірусу SARS-CoV-2.



Джерело: генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреісус, повідомляє DW



Пряма мова: "Ми зможемо краще боротися з вірусом, коли дізнаємося про нього все, в тому числі - як почався спалах".



Деталі: За словами Гебреісуса, ВООЗ вже кілька тижнів намагається домовитися з КНР про початок робіт з пошуку джерела коронавірусу.



Що було раніше:



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